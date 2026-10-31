Bullying en Catamarca: Jalil cuestionó a la Justicia y al colegio y aseguró que "no actuaron bien"

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una entrevista con Infobae al Regreso, en la que abordó los principales desafíos económicos y políticos de la provincia, con especial énfasis en el desarrollo de la minería, las inversiones vinculadas al litio y al cobre, la generación de empleo privado y las dificultades que atraviesa la actividad productiva. Durante la conversación también se refirió a la visita del presidente Javier Milei a Catamarca, las tensiones internas del Partido Justicialista y la intervención del Colegio Privado Pía Didomenico a raíz de un caso de bullying.

Al analizar las perspectivas del sector minero, Jalil hizo hincapié en las particularidades de una actividad que requiere planificación, inversiones sostenidas y condiciones de previsibilidad para desarrollarse. En ese sentido, marcó una diferencia sustancial con otras actividades productivas, como la agropecuaria.

"La minería no es como la soja, que se siembra un año y se cosecha al otro año. La minería requiere un proceso de exploración, construcción, explotación", explicó. A partir de esa definición, sostuvo que las empresas necesitan seguridad jurídica y garantías para poder girar sus utilidades, condiciones que, según señaló, contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Una parte de las empresas también querían la seguridad jurídica, la posibilidad de liquidar las utilidades, que sí lo da el régimen de grandes inversiones", afirmó.

Para dimensionar el margen de crecimiento que tiene Argentina en esta materia, el mandatario comparó los niveles de exportación minera nacionales con los de otros países productores. "Australia exporta más de 200 mil millones de dólares, Chile 70 mil, Perú 40 mil y nosotros estamos en los siete mil, ocho mil, nueve mil millones de dólares", detalló.

Desde su perspectiva, el incremento de las exportaciones mineras también podría generar condiciones favorables para otros sectores de la economía. En particular, consideró que una mayor entrada de divisas provenientes de la minería permitiría avanzar en una reducción de las retenciones a la agroindustria. "Cuanto más crezcan las exportaciones mineras, más posibilidad hay de bajarle las retenciones a la agroindustria", sostuvo.

En el plano provincial, destacó los proyectos de litio ubicados en el salar del Hombre Muerto y anticipó un crecimiento de las exportaciones de Catamarca, con la expectativa de incorporar también la producción de cobre. Asimismo, defendió la utilización de las regalías mineras para financiar obras de infraestructura en las comunidades cercanas a los emprendimientos, bajo la premisa de que el desarrollo de la actividad debe tener un impacto en los territorios donde se llevan adelante las inversiones.

"El eje político y económico se está trasladando hacia los Andes. Empezó y no va a parar", expresó, al describir el avance de los proyectos y el peso creciente que, según su análisis, tendrá la actividad minera en la economía argentina.

Reforma tributaria y un nuevo impulso al empleo privado

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con la necesidad de ampliar la matriz productiva de Catamarca y generar condiciones que permitan fortalecer la actividad privada. En ese marco, Jalil anticipó que su administración trabaja en una propuesta para extender los beneficios tributarios que actualmente alcanzan a determinadas actividades.

El objetivo es que los sectores productivos que hoy cuentan con regímenes especiales puedan acceder a una reducción más amplia del impuesto sobre los Ingresos Brutos, con la intención de extender ese beneficio al conjunto de la industria provincial.

"A partir del año que viene tenemos cuatro leyes especiales, que queremos que no sean especiales, sino que toda la industria tenga Ingresos Brutos cero", anunció. Entre las actividades contempladas mencionó a la agroindustria y al clúster semillero provincial.

La iniciativa se vincula con otro de los desafíos que identificó el gobernador: modificar una concepción del empleo históricamente asociada al trabajo dentro del Estado. "La gente pensaba que tener empleo es ser empleado público", relató, antes de señalar que esa perspectiva debe comenzar a cambiar mediante políticas públicas orientadas a incentivar la contratación privada.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de reducir la planta estatal, Jalil respondió de manera contundente: "Obvio, estamos en ese plan".

En paralelo, confirmó que mantiene conversaciones con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe y Gustavo Grobocopatel para avanzar en una iniciativa destinada a promover el empleo privado. El proyecto contempla la presentación de una ley que incentive a los trabajadores a incorporarse a empresas y actividades particulares.

"Vamos a presentar una ley en los próximos días para incentivar a la gente que vaya al empleo privado", aseguró. Según precisó, la propuesta debía terminar de definirse en un plazo de 15 días.

Para explicar la dimensión del desafío, el gobernador recordó que Catamarca llegó a contar con cerca de 40.000 trabajadores privados, aunque posteriormente ese número descendió a una franja de entre 35.000 y 37.000. Frente a esa caída, consideró que la llegada de inversiones y su transformación en nuevas oportunidades de contratación serán fundamentales para recuperar los niveles de empleo.

Diálogo con Milei, las tensiones del peronismo y la discusión política

En el terreno político, Jalil defendió la necesidad de mantener canales de diálogo con la Casa Rosada, incluso en un escenario de diferencias partidarias. Sostuvo que su responsabilidad institucional pasa por generar oportunidades laborales, atraer inversiones y garantizar condiciones para el crecimiento de Catamarca.

"Yo tengo que tratar de generar empleo en Catamarca, de trabajar y traer inversiones. Esa es mi tarea", afirmó, al explicar que sus prioridades de gestión están vinculadas con los resultados económicos y productivos para la provincia.

La entrevista también permitió conocer su mirada sobre el presente del peronismo y la necesidad de revisar sus prioridades frente a las transformaciones económicas y tecnológicas. Para el mandatario, el espacio político debe actualizar sus discusiones y adaptar su agenda a un escenario diferente.

"El peronismo tiene que cambiar la agenda", sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de discutir el funcionamiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como los mecanismos de selección de candidatos dentro de los partidos políticos. Según expresó, estas instancias también deben cumplir una función vinculada con la formación de nuevos dirigentes.

"Las PASO se tienen que discutir y los candidatos en los partidos políticos, sobre todo para la formación de dirigentes políticos", planteó.

Jalil insistió, además, en que el diálogo político debe incluir a los distintos sectores y no limitarse a los espacios que mantienen afinidad con el Gobierno nacional. "El presidente Milei con los gobernadores, y también hay que hablar con Kicillof y con todos", expresó.

Su planteo apunta a sostener una dinámica de conversaciones entre los distintos niveles de representación política, en un contexto en el que la relación entre Nación y provincias aparece vinculada con las posibilidades de inversión, desarrollo y generación de empleo.

La intervención del Colegio Privado Pía Didomenico tras un caso de bullying

Sobre el final de la entrevista, el gobernador abordó una situación que generó conmoción en Catamarca y abrió cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades educativas y judiciales frente a un caso de acoso escolar.

Jalil confirmó que su administración interviene el Colegio Privado Pía Didomenico, al considerar que la institución cometió errores en el tratamiento de lo sucedido.

"Estamos interviniendo la escuela porque creo que ha cometido algunos errores", manifestó. También contó que mantuvo una conversación con el abuelo de la víctima, en el marco de las repercusiones que tuvo el episodio y de los cuestionamientos por la respuesta de los organismos responsables.

El mandatario fue especialmente crítico con el accionar de las instituciones que debían intervenir ante la situación y expresó su disconformidad tanto con la respuesta de la escuela como con la actuación judicial.

"Creo que la Justicia no actuó bien y la escuela tampoco actuó bien", concluyó.