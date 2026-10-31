Volcó una camioneta oficial de Antofagasta de la Sierra en la Quebrada de Belén

Un siniestro vial se registró este sábado en la Ruta Nacional 40, a la altura de la Quebrada de Belén, donde una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra volcó luego de salir de la calzada.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor perdió el control del rodado, que impactó contra el guardarraíl y terminó volcado, con las cuatro ruedas hacia arriba.

Tras el hecho, personal policial llegó al lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron las circunstancias que provocaron el vuelco.