Catamarca: Un automovilista resultó herido tras chocar contra un poste en Belén

Un hombre de 42 años resultó herido tras protagonizar un siniestro vial en la avenida de Circunvalación de la ciudad de Belén.

El hecho tuvo como protagonista a Rolando González, quien circulaba en un automóvil Peugeot 207 de color gris. Por motivos que son materia de investigación, el vehículo chocó contra un poste del alumbrado público.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y debió ser trasladado al nosocomio zonal para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron peritos de la División Criminalística de Belén, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, que interviene en la investigación para establecer las circunstancias del siniestro.