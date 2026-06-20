Catamarca: cayeron de una moto e intentaron agredir a policías

Un procedimiento policial llevado a cabo durante la madrugada de hoy culminó con la aprehensión de tres personas luego de un siniestro vial registrado en la avenida Güemes al 800 y de un posterior incidente con efectivos de seguridad que acudieron al lugar.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho ocurrió alrededor de las 03:50 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría Décima, actuando por requerimiento del SAE-911 y con la colaboración de efectivos de la Seccional Primera, se dirigió hasta el sector mencionado tras tomar conocimiento de una situación ocurrida en la vía pública.

Una caída en motocicleta desencadenó el procedimiento

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que tres personas se encontraban involucradas en un episodio relacionado con una motocicleta. Se trataba de dos hombres de apellidos Herrera (21) y Da Silva (30), junto a una joven mujer de apellido Herrera (19).

Según se informó, los tres circulaban a bordo de una motocicleta Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos, de color rojo, cuando, por causas que todavía se tratan de establecer, perdieron el control del rodado y cayeron sobre la cinta asfáltica.

Las circunstancias que derivaron en la pérdida de control del vehículo forman parte de los aspectos que deberán ser determinados en el marco de las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, la información oficial únicamente señala que el siniestro se produjo mientras los ocupantes se desplazaban en el mencionado motovehículo.

Presunto intento de agresión a los efectivos

El procedimiento tomó un giro diferente una vez que los policías llegaron al lugar. Conforme a lo indicado por las fuentes intervinientes, las tres personas involucradas habrían reaccionado ante la presencia de la unidad móvil.

En ese contexto, se señaló que los sujetos y la joven mujer habrían comenzado a vociferar insultos contra el personal policial. Posteriormente, siempre de acuerdo con la información oficial difundida, habrían intentado agredir físicamente a los efectivos que desarrollaban el procedimiento.

Frente a esta situación, el personal actuante procedió a la aprehensión de los tres involucrados, quienes fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes para continuar con las actuaciones de rigor.

Vehículo secuestrado y actuación de la Justicia

Como parte de las medidas adoptadas tras el episodio, la motocicleta en la que circulaban los involucrados quedó en calidad de secuestro.

Entre los principales elementos del procedimiento se destacan:

Hora del hecho: 03:50 de la madrugada.

03:50 de la madrugada. Lugar: avenida Güemes al 800.

avenida Güemes al 800. Intervención inicial: requerimiento del SAE-911.

requerimiento del SAE-911. Dependencias actuantes: Comisaría Décima y Seccional Primera.

Comisaría Décima y Seccional Primera. Personas aprehendidas: dos hombres de apellidos Herrera (21) y Da Silva (30), y una mujer de apellido Herrera (19).

dos hombres de apellidos Herrera (21) y Da Silva (30), y una mujer de apellido Herrera (19). Vehículo involucrado: motocicleta Motomel S2 150 cc., color rojo.

motocicleta Motomel S2 150 cc., color rojo. Situación registrada: pérdida de control del rodado y caída sobre la cinta asfáltica.

pérdida de control del rodado y caída sobre la cinta asfáltica. Medida adoptada sobre el vehículo: secuestro.

secuestro. Autoridad judicial interviniente: Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.

Investigación en curso

Tras las actuaciones realizadas por el personal policial, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, organismo desde el cual se impartieron las medidas a seguir en relación con el procedimiento.