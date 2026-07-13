Catamarca: cayó un sujeto por robo y recuperaron importantes elementos

A partir de una denuncia penal radicada por un sujeto mayor de edad, personal de la Comisaría Departamental Recreo y efectivos de calle pertenecientes a la Unidad Regional N° 2 llevaron adelante un procedimiento en esa ciudad del departamento La Paz.

La intervención policial se concretó a las 08:45 de la mañana de hoy, momento en el que los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre identificado con los apellidos Corvalan Ferreyra, de 38 años, por el supuesto delito de robo.

El procedimiento se desarrolló en el marco de las actuaciones iniciadas luego de la denuncia penal, dando paso a las tareas posteriores de investigación y averiguación por parte del personal interviniente.

Recuperación de elementos durante la investigación

Luego del arresto, y tras las averiguaciones practicadas por los efectivos policiales, se logró recuperar una serie de elementos que quedaron en calidad de secuestro.

Entre los objetos recuperados se encuentran distintos bienes detallados en el procedimiento:

Un casco protector de moto de color verde flúor.

Una notebook Exo.

Una computadora Scanner marca Autel con su respectivo estuche.

Prendas de vestir varias.

Una motocicleta Jordan 110 cc.

Cada uno de estos elementos fue incorporado al procedimiento como parte de las actuaciones realizadas por los uniformados luego de las tareas de averiguación vinculadas a la denuncia penal.

Un operativo con intervención de distintas áreas policiales

La actuación estuvo a cargo de personal de la Comisaría Departamental Recreo y de calle de la Unidad Regional N° 2, quienes participaron tanto del procedimiento inicial como de las averiguaciones que permitieron recuperar los elementos mencionados.

El despliegue policial tuvo como eje la investigación del supuesto hecho denunciado y la identificación de una persona presuntamente relacionada con el mismo. En ese marco, el hombre de apellidos Corvalan Ferreyra (38) quedó arrestado en averiguación del hecho.

A disposición de la Fiscalía

Finalmente, el sujeto arrestado fue alojado en la dependencia policial correspondiente, donde permanece a la espera de nuevas directivas por parte de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.