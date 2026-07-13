Alerta de Ciberdelitos: simulan ser empleados de una tarjeta para generar estafas

La División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia de Catamarca difundió un comunicado dirigido a toda la comunidad para advertir sobre una nueva modalidad de ciberestafa, mediante la cual delincuentes utilizan engaños para obtener dinero de las víctimas.

Según se informó, la maniobra comienza cuando una persona se presenta como representante de Tarjeta Naranja y establece contacto con la víctima a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. A partir de ese primer contacto, el supuesto empleado desarrolla una estrategia basada en información falsa con el objetivo de generar confianza y convencer a la persona de realizar distintas operaciones financieras que terminan ocasionándole un importante perjuicio económico.

La fuerza policial pidió a la población extremar las medidas de precaución y prestar especial atención a este tipo de comunicaciones, ya que se trata de una modalidad delictiva que busca aprovechar la confianza de los usuarios en entidades financieras reconocidas.

¿Cómo comienza el engaño?

De acuerdo con la información brindada por la División Ciberdelitos, los estafadores informan a la víctima que, en el marco de un supuesto 40° aniversario de Tarjeta Naranja, la empresa estaría llevando adelante una actualización de sus servicios.

Durante la conversación sostienen que dejarían de existir las tres tarjetas que poseían los clientes para ser reemplazadas por una única tarjeta con mayores beneficios.

Ese argumento constituye el punto de partida del engaño, ya que es utilizado para justificar una serie de indicaciones posteriores destinadas a que la víctima realice operaciones bancarias. La Policía aclaró que esta explicación forma parte del ardid utilizado por los delincuentes para generar confianza y dar apariencia de legitimidad a la comunicación.

Cómo actúan los estafadores

El comunicado detalla que, una vez iniciado el contacto, el supuesto empleado brinda explicaciones convincentes con el objetivo de que la víctima crea que está hablando con un representante oficial de la empresa.

Mediante distintos engaños, conduce a la persona a realizar diversas operaciones bancarias. Como consecuencia de esas maniobras, la víctima termina gestionando préstamos desde sus propias cuentas o incluso desde cuentas pertenecientes a familiares o amigos.

Posteriormente, el dinero obtenido es transferido a diferentes cuentas bancarias indicadas por el estafador. De esta manera, la persona damnificada sufre un importante perjuicio económico, producto de las operaciones realizadas bajo engaño.

Las recomendaciones de la División Ciberdelitos

Ante esta modalidad delictiva, la Unidad Operativa difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir nuevos casos de estafa. Entre las principales medidas preventivas se destacan:

Desconfiar de llamadas o mensajes recibidos por WhatsApp u otras aplicaciones en los que se informen supuestos beneficios, promociones, actualizaciones de tarjetas o cuentas bancarias.

en los que se informen supuestos beneficios, promociones, actualizaciones de tarjetas o cuentas bancarias. Recordar que las entidades bancarias y financieras no solicitan gestionar préstamos, realizar transferencias de dinero ni brindar claves, códigos de verificación o datos personales por teléfono, WhatsApp o redes sociales.

No seguir instrucciones de personas desconocidas para realizar operaciones desde aplicaciones bancarias o billeteras virtuales.

para realizar operaciones desde aplicaciones bancarias o billeteras virtuales. Verificar cualquier información comunicándose directamente con los canales oficiales de la entidad financiera.

comunicándose directamente con los canales oficiales de la entidad financiera. No compartir claves, contraseñas ni códigos de seguridad.

Finalizar inmediatamente la comunicación ante llamados sospechosos y reportar el hecho a la entidad correspondiente.

Estas recomendaciones tienen como finalidad reducir el riesgo de que nuevos usuarios sean víctimas de este tipo de maniobras fraudulentas.

Ante la sospecha, qué se hace

La División Ciberdelitos también brindó indicaciones para aquellas personas que crean haber sido afectadas por este tipo de engaños. En esos casos recomienda:

Comunicarse de inmediato con la entidad bancaria para solicitar el bloqueo preventivo de las operaciones.

para solicitar el bloqueo preventivo de las operaciones. Realizar la denuncia penal correspondiente.

Aportar toda la información disponible , incluyendo: Números telefónicos. Capturas de pantalla. Comprobantes de transferencias. Cualquier otro elemento de interés para la investigación.

, incluyendo:

La Policía destacó la importancia de actuar rápidamente para intentar limitar las consecuencias económicas derivadas de estas maniobras.

En el tramo final del comunicado, la División Ciberdelitos solicita a la comunidad extremar las medidas de precaución y compartir esta información con familiares y personas mayores. La fuerza indicó que este grupo suele ser uno de los principales objetivos de este tipo de fraudes, motivo por el cual considera fundamental difundir las recomendaciones preventivas para evitar que nuevas personas resulten perjudicadas.

La prevención y la verificación de la información a través de los canales oficiales aparecen como herramientas fundamentales para evitar caer en este tipo de engaños.

Canales de contacto de la División Ciberdelitos

Para consultas o denuncias, la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca informó los siguientes canales de contacto: