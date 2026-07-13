Investigan una violenta pelea en Andalgalá: un hombre fue apuñalado

Un nuevo hecho de violencia es materia de investigación en el departamento Andalgalá, luego de que dos hombres protagonizaran una pelea en la Rotonda de Huachaschi, episodio que terminó con uno de ellos herido por un arma blanca.

El caso movilizó a efectivos de la Comisaría Departamental de Andalgalá, quienes acudieron al lugar para iniciar las actuaciones correspondientes y preservar los elementos que permitan reconstruir cómo se desarrolló el enfrentamiento. De acuerdo con la información preliminar disponible, la confrontación dejó como saldo a un hombre con una herida provocada por un arma blanca, situación que requirió su inmediato traslado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Mientras tanto, las autoridades policiales y judiciales trabajan para determinar las circunstancias que rodearon el hecho y establecer las responsabilidades que pudieran surgir a partir de la investigación.

La víctima fue trasladada al Hospital José Chain Herrera

Según los primeros datos conocidos, tras resultar herido durante la pelea, el hombre fue auxiliado por un transeúnte, quien lo trasladó de urgencia al Hospital José Chain Herrera. En el centro de salud recibió la atención médica correspondiente, mientras las fuerzas de seguridad iniciaban las diligencias investigativas en el lugar donde ocurrió el episodio.

Hasta el momento, la información difundida indica que la asistencia fue inmediata gracias a la intervención de una persona que circulaba por la zona y que decidió trasladar al herido al hospital para que pudiera recibir atención.

Las circunstancias en las que se produjo la agresión continúan siendo motivo de análisis por parte de los investigadores.

La investigación

En el lugar del hecho trabaja personal de la Comisaría Departamental de Andalgalá, que lleva adelante las actuaciones correspondientes siguiendo las directivas impartidas por el fiscal Martín Camps.

La intervención judicial tiene como objetivo avanzar en el esclarecimiento del episodio y reunir los elementos necesarios para determinar cómo se produjo la pelea y cuál fue la participación de las personas involucradas. Las tareas investigativas incluyen la recolección de información vinculada con el enfrentamiento y el análisis de las circunstancias que derivaron en la agresión con arma blanca.

Por el momento, las autoridades continúan desarrollando las diligencias previstas dentro de la investigación.