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Catamarca: arrestaron a un hombre por provocar disturbios en una plaza

12 Julio de 2026 23.15

Efectivos de la Comisaría Departamental Pomán arrestaron a un hombre de 32 años durante un operativo de prevención realizado en la plaza principal "15 de Septiembre", en la localidad de Villa de Pomán.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto, de apellido Santillán, fue sorprendido en aparente estado de ebriedad mientras causaba molestias a las personas que se encontraban en el lugar e invitaba a pelear a ocasionales transeúntes.

Ante esta situación, el personal policial procedió a su arresto y posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó alojado por una presunta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

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Catamarca Inseguridad Pomán

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