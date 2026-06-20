Catamarca: chocó contra una casa tras huir de un control policial y dar positivo en alcoholemia

En la mañana de hoy, a las 10:00 horas, se registró un procedimiento policial en la rotonda Los Terebintos, donde efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira intentaron controlar una camioneta Toyota Hilux gris.

El vehículo era conducido por una persona del sexo masculino, quien, según el reporte oficial, al recibir la voz de alto impartida por los efectivos, habría hecho caso omiso a la orden de detención, iniciando de inmediato una maniobra de fuga.

Este comportamiento dio origen a una situación de alto riesgo, ya que el conductor emprendió la huida poniendo en peligro su propia integridad física y la de terceros, lo que obligó a los efectivos a iniciar una persecución controlada.

Persecución y choque en calle Santo Domingo

La persecución se extendió por distintas arterias de la zona hasta culminar en la calle Santo Domingo, entre Domingo Matheu y Miguel de Azcuénaga. En ese punto, y por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado.

La consecuencia fue un impacto contra una vivienda de la zona, propiedad de una joven mujer, lo que ocasionó daños materiales en el inmueble.

El hecho se desarrolló en un contexto urbano, lo que incrementó la peligrosidad de la maniobra de fuga y del posterior siniestro vial.

Aprehensión del conductor y presencia de menores

Tras el impacto, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión inmediata del conductor, identificado posteriormente como un hombre de apellido Chaile (28).

En el interior del vehículo también se encontraban cuatro adolescentes de ambos sexos, quienes fueron demorados en el lugar del hecho.

Los datos de los acompañantes son los siguientes:

Dos adolescentes de 14 años

Dos adolescentes de 16 y 17 años

Total: cuatro menores de edad

Uno de ellos debió ser asistido por profesionales médicos del SAME

La intervención sanitaria se realizó en el mismo contexto del procedimiento, dada la necesidad de atención médica para uno de los ocupantes.

Sospecha de alcohol y test positivo

Durante la intervención policial, los uniformados advirtieron que el conductor presentaba aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal especializado de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

Los agentes realizaron el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado positivo, confirmando la sospecha inicial de los efectivos intervinientes.

Como consecuencia directa de este resultado, se procedió al secuestro del vehículo Toyota Hilux gris, que había sido protagonista tanto de la fuga como del siniestro posterior.

Intervención policial y judicial

Luego del procedimiento inicial, se dio intervención a numerarios de la Comisaría Séptima, por corresponder la jurisdicción del hecho. Estos efectivos fueron los encargados de continuar con las actuaciones de rigor y de coordinar la comunicación formal del episodio.

A su vez, desde la Comisaría Séptima se informó de todo lo sucedido a la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las directivas procesales correspondientes en relación con la situación de los adolescentes demorados.

Paralelamente, sumariantes del Precinto Judicial N° 7 llevaron a cabo las tareas técnicas y administrativas propias de su especialidad, orientadas a la recolección y análisis de la información vinculada al hecho.