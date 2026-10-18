Catamarca: un colectivo quedó varado en Guayamba tras esquivar un bache en la ruta 42

El episodio ocurrió en el departamento El Alto, donde el mal estado de la calzada genera reiterados reclamos de los vecinos. Los pasajeros debieron esperar bajo la lluvia mientras la unidad recibía asistencia.

Un colectivo que circulaba por la ruta provincial 42, a la altura de Guayamba, en el departamento El Alto, terminó varado a un costado del camino luego de que el conductor intentara esquivar un profundo bache.

Según trascendió, la maniobra provocó que la unidad derrapara y quedara atascada fuera de la calzada. Ante la situación, fue necesario esperar la ayuda de pobladores de la zona, mientras los pasajeros permanecían bajo la lluvia.

El episodio volvió a poner en evidencia los problemas que presenta el estado de la ruta. Vecinos de la localidad vienen realizando reiterados reclamos por las condiciones de la calzada y advierten que, en algunos sectores, la circulación se vuelve muy difícil e incluso intransitable.

La situación genera preocupación entre quienes utilizan diariamente esta vía de comunicación y reclaman mejoras para evitar nuevos incidentes.