Detuvieron a un sujeto con requerido por hurto y encubrimiento agravado

Un hombre de apellido Ponce, de 27 años, fue detenido en la ciudad Capital luego de que efectivos policiales constataran que contaba con un requerimiento judicial dispuesto por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte. El procedimiento se concretó mientras personal del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FENIX) realizaba recorridos de prevención en distintos sectores de la jurisdicción.

De acuerdo con la información difundida, la intervención tuvo lugar en la intersección de las calles 9 de Julio y Vicente Bascoy, donde los uniformados procedieron a identificar al sujeto. Durante esa instancia, los efectivos realizaron las consultas correspondientes en el sistema informático de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia.

La verificación permitió establecer que sobre Ponce pesaba un requerimiento judicial vinculado con presuntos delitos contra la propiedad. A partir de esa constatación, los policías procedieron a concretar su detención y dieron curso a las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas preventivas que llevaba adelante el personal policial.

Los delitos por los que era requerido

Según el reporte policial, el requerimiento había sido dispuesto por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte y estaba relacionado con los supuestos delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y hurto simple, en concurso real y en calidad de autor.

La información oficial especificó las figuras delictivas contempladas en la medida judicial, aunque no brindó detalles sobre los hechos particulares que habrían dado origen a la investigación ni sobre las circunstancias en las que se habrían cometido los delitos.

Los términos consignados en el requerimiento permiten identificar los cargos por los que la Justicia solicitaba la intervención sobre el sujeto, pero no implican por sí mismos una declaración de culpabilidad. La situación judicial deberá continuar su curso bajo las directivas de las autoridades competentes.

Fue trasladado a la Seccional Primera

Luego de su detención, el hombre fue trasladado y alojado en la Seccional Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción. Allí quedó a la espera de nuevas directivas de la Justicia interviniente.

Según la información difundida, desde la autoridad judicial se impartieron las directivas que debían cumplirse en relación con el procedimiento. La situación del detenido quedó, de este modo, bajo la órbita de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

El traslado a la dependencia policial constituyó la etapa posterior a la identificación y detención realizadas por el personal de FENIX. Desde ese momento, las actuaciones quedaron sujetas a las instrucciones impartidas por la Justicia.

La causa continúa bajo la órbita judicial

La detención de Ponce se produjo a partir de un requerimiento judicial que pudo ser confirmado durante un control preventivo en la ciudad Capital. La intervención comenzó con la identificación del hombre en la esquina de las calles 9 de Julio y Vicente Bascoy y continuó con la consulta de sus datos en el sistema de la División Investigaciones.

Una vez constatada la medida dispuesta por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, los efectivos concretaron el arresto y trasladaron al sujeto a la Seccional Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Hasta el momento, la información oficial no incluye mayores precisiones sobre los hechos investigados ni sobre las próximas medidas procesales. El caso permanece sujeto a las directivas de la autoridad judicial interviniente, que deberá determinar la continuidad de las actuaciones relacionadas con los presuntos delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y hurto simple.