Detienen a arrebatadores: le habían sustraídos pertenencias a dos adolescentes

Dos jóvenes de 20 años fueron aprehendidos por efectivos policiales en el norte de la Capital, luego de un procedimiento que se inició a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. Durante la intervención, los uniformados recuperaron elementos que habrían sido sustraídos a dos adolescentes y secuestraron otros objetos cuya legítima propiedad y procedencia no pudieron ser acreditadas por los sospechosos.

De acuerdo con la información policial, efectivos de la Comisaría Décima Tercera se dirigieron a la intersección de las calles Ernesto Sábato y Federico País, donde se entrevistaron con dos adolescentes de 14 y 16 años. Los menores manifestaron que, momentos antes, dos personas de sexo masculino les habrían sustraído sus pertenencias y posteriormente se habían dado a la fuga. A partir de esa información, los policías comenzaron las tareas de búsqueda para localizar a los presuntos responsables.

El testimonio de los menores permitió orientar el procedimiento hacia la identificación de los sospechosos. Con las características físicas y demás datos aportados por los damnificados, los efectivos ampliaron el recorrido por las inmediaciones para intentar dar con los individuos señalados.

La intervención se desarrolló en el marco de las actuaciones preventivas y de respuesta a la solicitud recibida a través del SAE-911. La búsqueda permitió localizar poco después a dos jóvenes que reunían las características brindadas por los adolescentes.

La persecución terminó a pocos metros

La búsqueda policial continuó hasta la intersección de las calles Federico Páez y García Lorca, donde los efectivos observaron a dos sujetos que, al advertir la presencia de los uniformados, continuaron la huida.

Ante esa situación, se inició una persecución que se extendió por algunos metros y concluyó con la aprehensión de ambos jóvenes, identificados por sus apellidos como Ríos y Godoy, de 20 años. Según el reporte, los dos fueron señalados como presuntos autores del hecho denunciado por los adolescentes. La intervención policial permitió concretar sus aprehensiones y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Recuperan los elementos arrebatados

Una vez concretadas las aprehensiones, los efectivos realizaron un palpado superficial a los jóvenes. Durante esa intervención, recuperaron prendas de vestir y un cargador, elementos que quedaron en calidad de secuestro.

Estos objetos fueron incorporados al procedimiento en el marco de las actuaciones por la presunta sustracción denunciada por los adolescentes. La información difundida no especifica la cantidad, las características particulares de las prendas ni el tipo de cargador recuperado.

El procedimiento también derivó en el secuestro de dos teléfonos celulares que los jóvenes llevaban consigo. Se trataba de un Samsung Galaxy A22 y un iPhone XR, cuya legítima propiedad y procedencia no pudieron acreditar en ese momento.

La denuncia

Tras el procedimiento, las autoridades policiales invitaron a los progenitores de los adolescentes damnificados a radicar las correspondientes denuncias penales en la Unidad Judicial N.º 8.

Una vez finalizado el procedimiento, Ríos y Godoy fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que interviene en el caso.

La situación de los jóvenes quedó sujeta a las directivas de la autoridad judicial, mientras se avanzaba con las actuaciones relacionadas con la presunta sustracción de pertenencias y el secuestro de los dispositivos móviles.