Operativo: secuestraron 58 motocicletas, un camión y un automóvil

Durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de diferentes dependencias policiales de la Capital y de la Comisaría Departamental Belén llevaron adelante un operativo de seguridad, control vial y prevención del delito en sus respectivas jurisdicciones.

El procedimiento contó con la participación conjunta de diferentes Grupos Especiales de la Institución, además de divisiones y direcciones específicas de la Policía de la Provincia. El despliegue tuvo como ejes principales los controles vehiculares, los recorridos preventivos y la identificación de personas. La intervención se desarrolló tanto en la Capital como en el interior provincial y reunió a distintas áreas de la fuerza, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas y de seguridad.

La participación coordinada de estas dependencias permitió desarrollar una intervención que combinó diferentes herramientas de prevención y control en las jurisdicciones alcanzadas.

Controles y 60 vehículos secuestrados

Uno de los resultados centrales del operativo estuvo vinculado con los controles vehiculares. Durante los procedimientos fueron secuestrados 60 vehículos en total, entre motocicletas, un camión y un automóvil.

La mayor cantidad correspondió a motocicletas: se secuestraron 58 unidades de distintas marcas y cilindradas. A este número se sumaron un camión y un automóvil. Los vehículos fueron retenidos debido a que sus conductores infringieron disposiciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

Tras los procedimientos, los vehículos fueron remitidos a las seccionales y a los corralones municipales respectivos, de acuerdo con cada caso. Los resultados registrados fueron:

58 motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

de distintas marcas y cilindradas. 1 camión .

. 1 automóvil .

. 60 vehículos secuestrados en total .

. Infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y al Código de Faltas de la Provincia .

y al . Remisión de los vehículos a las seccionales y corralones municipales respectivos.

El control sobre los vehículos constituyó uno de los componentes principales de un operativo que también incluyó recorridos preventivos e identificación de personas.

Catorce personas arrestadas

Además de los procedimientos vinculados con el tránsito y los vehículos, durante el despliegue policial fueron arrestadas 14 personas, todas mayores de edad.

Según la información proporcionada, luego de los arrestos se procedió a labrar las actuaciones de rigor correspondientes. La intervención sobre personas se desarrolló en el marco general de las tareas de prevención implementadas durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy. De esta manera, el operativo combinó controles sobre vehículos con acciones de identificación y recorridos preventivos.

El resultado incluyó:

14 personas arrestadas .

. Todas las personas involucradas eran mayores de edad .

. Se labraron las actuaciones de rigor.

La tarea estuvo a cargo de los efectivos de las distintas dependencias que participaron del despliegue en Capital y en el interior provincial.

Trabajo coordinada

El operativo fue desarrollado mediante la intervención conjunta de distintas áreas de la Policía de la Provincia. La presencia de grupos especiales, divisiones y direcciones permitió integrar tareas vinculadas con la prevención, el control vial, la identificación de personas y otras áreas específicas.

Entre los organismos que participaron se encuentran dependencias dedicadas a Trata de Personas, Abigeato, Sustracción de Automotores, Drones, Drogas Peligrosas, Inteligencia Criminal y Seguridad Vial.

A esto se sumó el trabajo de las diferentes dependencias policiales de la Capital y de la Comisaría Departamental Belén, además de los diferentes Grupos Especiales de la Institución.

El despliegue se extendió durante la jornada de ayer y continuó durante la madrugada de hoy, con controles y recorridos en las respectivas jurisdicciones.