Realizaban senderismo en Ambato y se extraviaron: los rescataron

Un operativo de búsqueda desplegado por efectivos de la Comisaría de El Rodeo permitió rescatar a cuatro personas que se habían extraviado mientras realizaban una actividad de senderismo en bicicleta en la zona de El Peñón, localidad del departamento Ambato.

Los uniformados tomaron conocimiento de la situación luego de que se informara que cuatro personas del sexo masculino se habrían desorientado mientras recorrían el sector en sus bicicletas. Ante esta situación, los efectivos policiales pusieron en marcha un operativo destinado a localizarlos y garantizar su resguardo. La búsqueda se concentró en la zona donde habían sido vistos y demandó un recorrido de varios kilómetros.

Después de realizar las tareas de rastrillaje correspondientes, los policías lograron encontrar a los cuatro hombres, quienes fueron contenidos por los efectivos y puestos a resguardo.

Los encontraron en buen estado

Las personas localizadas fueron identificadas por sus apellidos como Galindez, de 30 años; Cáceres, de 30; Herrera, de 32; y Galindez, de 54. Una vez encontrados, los cuatro hombres recibieron contención y posteriormente fueron asistidos por facultativos médicos del Hospital Zonal.

Los profesionales de la salud constataron que todos se encontraban en buen estado de salud, por lo que el operativo concluyó con el grupo localizado y bajo resguardo, sin que se informaran consecuencias para su integridad física.

Los datos aportados sobre el procedimiento permiten reconstruir una secuencia marcada primero por la desorientación del grupo, luego por la intervención policial y finalmente por la localización de los cuatro hombres después de varios kilómetros de búsqueda.

¿Porqué se extraviaron?

La situación se inició cuando los cuatro hombres se desorientaron durante el recorrido. La característica de la actividad que estaban realizando y las condiciones de la zona hicieron necesaria la intervención de los efectivos de la Comisaría de El Rodeo.

Los policías se abocaron inmediatamente a la búsqueda y recorrieron varios kilómetros hasta lograr dar con el grupo. Una vez encontrados, los hombres fueron contenidos por los uniformados. Luego se concretó la asistencia médica correspondiente en el Hospital Zonal, donde los facultativos constataron que no presentaban inconvenientes y que se encontraban en buen estado de salud.

La intervención permitió poner fin al episodio y garantizar el resguardo de los cuatro participantes de la actividad de senderismo.

El llamado de la Jefatura de Policía

A partir de este episodio, desde la Jefatura de Policía se reiteró una recomendación dirigida especialmente a quienes realizan actividades de senderismo u otras propuestas que impliquen recorrer caminos o zonas donde la señal para establecer comunicación sea poca o directamente nula.

El objetivo de la advertencia es que las personas que planifiquen este tipo de recorridos puedan informar previamente su actividad a la autoridad policial más cercana.

La recomendación contempla brindar información concreta sobre el recorrido previsto y el tiempo estimado que demandará la actividad. De esta manera, ante una eventual contingencia, las autoridades contarán con datos que permitan activar los protocolos correspondientes. Desde la Jefatura de Policía se solicita: