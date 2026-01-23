Catamarca: confirman la detención de un acusado por hechos de violencia de género

La jueza de Control de Garantías en feria de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Patricia Susana Almendra, confirmó la detención de un hombre imputado por múltiples hechos de violencia de género, según informó Radio Valle Viejo.

Durante la audiencia correspondiente, el acusado —asistido por la defensora oficial María Eugenia González— se abstuvo de prestar declaración ante la autoridad judicial.

Según surge de la investigación, el imputado tenía vigentes medidas de restricción dispuestas el 15 de junio de 2025 por la Fiscalía de Instrucción Penal de la Quinta Circunscripción Judicial. Dichas medidas le prohibían acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, su grupo familiar y su domicilio, por cualquier medio.

No obstante, el hombre habría incumplido reiteradamente esas disposiciones judiciales, presentándose en el domicilio de la víctima en distintas oportunidades, intentando ingresar por la fuerza y estableciendo contacto a través de la aplicación WhatsApp.

El último hecho se registró el 15 de enero de 2026, cuando el imputado habría irrumpido violentamente en la vivienda portando un elemento contundente y agredido a la víctima. Tras el pedido de auxilio, que permitió la intervención policial, el agresor logró darse a la fuga.