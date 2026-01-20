Catamarca: confirmaron que la muerte de la niña de 8 años fue por causas naturales

La comunidad de Chumbicha atraviesa horas de profundo dolor y conmoción tras la muerte repentina de Nicole Carrión de 8 años, ocurrida en la noche del lunes mientras participaba de un partido de fútbol en una cancha del barrio San Isidro. Tras las actuaciones judiciales correspondientes, este martes se confirmó oficialmente que el fallecimiento se produjo por causas naturales, luego de que la autopsia determinara un cuadro de muerte súbita.

El trágico episodio se registró cuando la menor jugaba al fútbol junto a otros niños de su edad y de acuerdo con las primeras informaciones, la niña se descompensó de manera repentina en plena cancha, lo que generó una inmediata alarma entre quienes presenciaban el encuentro.

Testigos relataron que la pequeña se desplomó ante la mirada de sus compañeros y de los adultos que se encontraban en el lugar. Frente a la urgencia de la situación, Nicole fue trasladada de inmediato en un vehículo particular al Hospital Roberto Ramón Carro, centro de salud de referencia de la localidad, según consignó el Diario El Observador.

Tras la conmoción, se realizó la autopsia para determinar las causas del deceso. El examen forense se llevó a cabo durante la mañana de este martes en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú, donde los médicos forenses concluyeron que la muerte se produjo por un episodio de muerte súbita, descartando la existencia de enfermedades preexistentes o la intervención de terceros. De esta manera, quedó confirmado que se trató de un hecho natural, imprevisible y sin indicios de violencia.

Nicole Carrión era jugadora de la escuelita de fútbol del Club Sportivo San Isidro, institución a la que concurría con entusiasmo y donde era muy querida por entrenadores, compañeros y familias vinculadas al club. La noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo local y en toda la comunidad chumbichana.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Club Sportivo San Isidro expresó su profundo pesar por la irreparable pérdida. "Hoy nos toca despedir a una pequeña guerrera que formó parte de nuestra gran familia deportiva. Su alegría, su sonrisa y su amor por el fútbol quedarán por siempre en nuestros corazones", manifestaron desde la institución, en un mensaje cargado de emoción.