Catamarca: detenido por agredir a golpes de puño a su pareja

Un operativo llevado a cabo por personal de la Comisaría Séptima en el barrio Parque Norte culminó con la aprehensión de un hombre de 37 años sospechado de haber protagonizado un hecho de violencia de género.

La intervención se produjo mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos por el sector, una tarea habitual destinada a reforzar la presencia policial y brindar respuestas rápidas ante situaciones que puedan afectar la seguridad de los vecinos.

En ese contexto, los uniformados tomaron contacto con una mujer de 33 años, quien relató una situación de presunta violencia ocurrida momentos antes. Según manifestó ante los efectivos, tras mantener una discusión con su pareja habría sido agredida físicamente mediante golpes de puño.

El testimonio brindado por la mujer motivó una inmediata actuación policial orientada a verificar la situación denunciada y localizar al supuesto autor del hecho.

La denuncia realizada ante los efectivos

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer indicó a los policías que la agresión se habría producido luego de una discusión con su pareja. La situación fue comunicada directamente a los efectivos que recorrían la zona, quienes tomaron intervención en el lugar y pusieron en marcha las actuaciones correspondientes.

Según el relato efectuado por la presunta víctima, la agresión habría consistido en golpes de puño propinados por su pareja, lo que derivó en la intervención inmediata de los uniformados.

La denuncia verbal realizada en el lugar permitió activar rápidamente el procedimiento policial que concluyó con la aprehensión del sospechoso.

La aprehensión del presunto agresor

Tras recibir el relato de la mujer, los efectivos realizaron averiguaciones y recorridos en las inmediaciones del lugar donde habría ocurrido el episodio.

Como resultado de esas tareas, los policías lograron localizar y aprehender al supuesto autor del hecho, un hombre de 37 años de edad. La intervención se desarrolló poco después de conocida la denuncia y permitió concretar la demora del sospechoso en cercanías del sector donde se habría producido el incidente.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones previstas por la normativa vigente. Estas acciones fueron desarrolladas por efectivos de la Comisaría Séptima en el marco de las tareas de prevención que llevaban adelante en el barrio.

Intervención de la Justicia

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. Será ese organismo judicial el encargado de analizar las actuaciones realizadas por la Policía y determinar las medidas que correspondan dentro de la investigación iniciada.

En paralelo, las autoridades invitaron a la mujer a radicar la denuncia penal correspondiente, paso fundamental para la formalización de las actuaciones judiciales vinculadas al caso.

La presentación de la denuncia permitirá incorporar oficialmente los hechos denunciados al expediente y avanzar con las diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

