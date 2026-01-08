Catamarca: detenido tras un intento de agresión en la Terminal de Ómnibus

Un joven de 20 años fue aprehendido por personal policial tras protagonizar un incidente violento en la zona de la Terminal de Ómnibus, donde habría intentado agredir físicamente a un empleado de una empresa de seguridad privada. El procedimiento se llevó a cabo en la calle Tucumán, entre Zurita y avenida Güemes, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) fueron alertados sobre una situación de conflicto en inmediaciones de la Terminal. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de un joven, identificado con el apellido Castro, de 20 años, quien momentos antes habría intentado agredir a un hombre mayor de edad que se desempeña como trabajador de seguridad privada en el predio.

De acuerdo con el reporte oficial, el personal policial intervino de manera inmediata para evitar que la situación escalara, logrando reducir y aprehender al sospechoso. La rápida acción de los efectivos permitió restablecer el orden y prevenir posibles lesiones, tanto al trabajador involucrado como a terceros que se encontraban en el lugar.

Tras el procedimiento, se dio intervención a efectivos de la Comisaría Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción, quienes se hicieron cargo de las actuaciones de rigor. El joven fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que ahora deberá avanzar con las medidas judiciales correspondientes para determinar su situación procesal.

En tanto, el empleado de seguridad privada que habría sido víctima del intento de agresión fue invitado a radicar la denuncia formal en la Unidad Judicial N° 1, a fin de dejar constancia del hecho y aportar su testimonio. La denuncia permitirá a la Justicia contar con mayores elementos para el análisis del caso y la eventual imputación del aprehendido.

Desde la fuerza policial destacaron la importancia de la rápida intervención preventiva, especialmente en sectores de alta circulación como la Terminal de Ómnibus, donde diariamente transitan pasajeros, trabajadores y vecinos. Este tipo de operativos, remarcaron, buscan garantizar la seguridad pública y prevenir hechos de violencia que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.