Catamarca: detenido´por amenazar de muerte a un joven con un arma blanca

Un procedimiento policial realizado en el sector sur de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 40 años, señalado como el presunto autor de amenazas de muerte contra un joven. La intervención se concretó luego de un requerimiento recibido a través del Sistema de Atención de Emergencias 911, que permitió una rápida actuación de las fuerzas de seguridad en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información oficial, personal policial del COEM-Kappa fue alertado sobre una situación que requería intervención inmediata y se dirigió hasta la intersección de las calles Jorge Alemán y Francisca Granero de García, donde se encontraba la persona sindicada por la presunta víctima.

La actuación policial se desarrolló en el marco de las tareas preventivas y de respuesta ante situaciones que son reportadas al sistema de emergencias, mecanismo que permitió movilizar recursos hacia el lugar para verificar lo ocurrido y adoptar las medidas correspondientes.

La denuncia

Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a identificar a las personas involucradas en el episodio. Según se informó, un joven de 26 años señaló a un hombre de apellido Aguirre, de 40 años de edad, como el presunto autor de haberlo amenazado de muerte.

De acuerdo con el relato brindado por el damnificado a los uniformados, la amenaza habría sido realizada utilizando un arma blanca. Ante esta situación, el personal interviniente llevó adelante las actuaciones de rigor previstas para este tipo de hechos.

La acusación formulada por el joven fue el elemento que motivó la adopción de medidas inmediatas por parte de los efectivos, quienes avanzaron con el procedimiento correspondiente para poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

Secuestro del arma blanca

Durante el procedimiento, los policías lograron secuestrar el arma blanca que habría sido utilizada en el hecho denunciado. El elemento quedó en calidad de secuestro para ser incorporado a las actuaciones y quedar a disposición de la investigación judicial.

La incorporación de este elemento a la causa permitirá que forme parte de las actuaciones que serán evaluadas por la Justicia en el marco de la investigación correspondiente.

Tras concluir las actuaciones en el lugar, los efectivos invitaron al damnificado a formalizar la denuncia en la Unidad Judicial N° 6, dependencia donde deberá aportar los detalles del episodio denunciado para su incorporación al expediente. En tanto, el hombre aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Sexta, dependencia policial que posee jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho.

Asimismo, se dio participación a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, organismo que tomó conocimiento de lo sucedido y asumió la intervención correspondiente para avanzar con las medidas procesales vinculadas al caso.