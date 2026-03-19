Catamarca: detienen a un delincuente y recuperan un celular robado

En la madrugada de hoy, alrededor de las 04:50, un llamado al sistema de emergencias SAE-911 movilizó a efectivos de la Comisaría Séptima hacia una vivienda ubicada en la Manzana "E" del barrio Parque Norte. Al arribar al lugar, el personal policial se entrevistó con una joven mujer de 27 años, quien relató una situación de inseguridad ocurrida minutos antes en su domicilio.

Según su testimonio, una persona de sexo masculino ingresó a su vivienda y, tras concretar el ilícito, sustrajo un teléfono celular Motorola E22 de color azul, para luego darse a la fuga. La víctima, aún bajo el impacto del episodio, fue debidamente orientada por los uniformados y invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7, a fin de formalizar el procedimiento y dar continuidad a la investigación.

Despliegue inmediato y persecución

Con los datos aportados por la damnificada, los efectivos iniciaron un rápido operativo de búsqueda en las inmediaciones. La precisión de las características brindadas permitió delimitar la zona y optimizar los recursos en un lapso crítico posterior al hecho.

Fue así que, en la intersección de las calles San Juan Bautista y Parque Nahuel Huapi, los uniformados lograron ubicar a un individuo que coincidía con la descripción aportada. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó evadir el control, lo que derivó en una breve persecución que culminó con su reducción y posterior aprehensión.

Identificación del sospechoso y recuperación del objeto

El hombre fue identificado como Pinto, de 33 años, sindicado como el presunto autor del ilícito. Durante el procedimiento, los efectivos realizaron una requisa que permitió recuperar el teléfono celular sustraído, el cual se encontraba oculto entre sus prendas de vestir.

El dispositivo, un Motorola E22 azul, quedó inmediatamente en calidad de secuestro, constituyéndose como un elemento clave para la causa. La recuperación del bien no solo representa un resultado positivo del operativo, sino también un indicio relevante en el marco de la investigación judicial en curso.

Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte. Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas a cumplimentar, en línea con los protocolos vigentes para este tipo de casos.