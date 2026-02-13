Catamarca: detienen a dos hermanos acusados de estafar a un jubilado simulando ser empleados de PAMI

Una pareja de hermanos fue detenida en Belén por orden judicial, acusada de estafar a un jubilado de 78 años mediante engaños reiterados.

Según la investigación, la mujer se hacía pasar por empleada de PAMI para ganarse la confianza de la víctima e ingresar a su vivienda con la excusa de realizar tareas domésticas. Una vez dentro, aprovechaba para acceder al teléfono celular del hombre y efectuar transferencias de dinero y solicitar préstamos a su nombre.

De acuerdo con lo informado por el sargento primero Martín Acosta, de la Comisaría de Belén, la maniobra habría comenzado en noviembre del año pasado y se repitió en varias oportunidades.

"Mediante engaños lograron estafar a una persona de 78 años que vive sola. La mujer ingresaba al domicilio y transfería dinero a su propio hermano desde el celular de la víctima", explicó el efectivo en diálogo con Radio Valle Viejo.

El jubilado advirtió la situación cuando acudió a cobrar su haber y detectó descuentos por supuestos préstamos y transferencias que nunca había realizado. Según se indicó, el monto sustraído alcanzaría cifras millonarias.

Tras la denuncia y la investigación correspondiente, la Justicia ordenó la detención de ambos hermanos, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.