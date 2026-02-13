Intento de estafa con comprobante falso: el imputado quedó en libertad con restricciones

El juez Lucas Vaccaroni resolvió no confirmar la detención de Fabricio Nahuel Vera, imputado por el delito de tentativa en calidad de autor, y ordenó su libertad bajo medidas restrictivas.

La audiencia se llevó a cabo en las últimas horas, luego de que el fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz solicitara que el acusado permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación. Sin embargo, el magistrado dispuso su liberación con la obligación de fijar domicilio y firmar todos los lunes en la Fiscalía.

La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 9 de febrero por la noche. Según la investigación, Vera habría realizado un pedido de comida a través de WhatsApp y, al momento de la entrega, le indicó al cadete que le entregara el pedido asegurando que enviaría el comprobante de pago al comercio, por un monto de 32 mil pesos.

De acuerdo con la denuncia, ante la negativa del repartidor, el acusado habría remitido un comprobante de transferencia falso al propietario del local. El comerciante advirtió que el comprobante era apócrifo y dio aviso a la Policía, lo que derivó en la detención del sospechoso.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.