Catamarca: detienen a dos jóvenes por robar más de 60 latas de cerveza de un camión

Dos jóvenes fueron aprehendidos en la ciudad Capital luego de ser sorprendidos con tres bandejas de cerveza que no pudieron justificar como propias. El procedimiento se llevó a cabo durante recorridos preventivos realizados por personal del COEM-Kappa.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Mardoqueo Molina y pasaje Tinogasta, donde los efectivos identificaron a los sospechosos con la bebida en su poder. Al no poder acreditar su procedencia, uno de ellos fue reducido en el lugar, mientras que el otro emprendió la fuga.

Tras una breve persecución por distintas arterias de la zona, el segundo joven intentó ingresar a un domicilio, pero finalmente fue alcanzado y aprehendido por el personal policial.

Durante el operativo, familiares de los involucrados intentaron entorpecer la labor de los efectivos, arrojando elementos contundentes contra el personal interviniente.

Posteriormente, la Policía logró establecer que las bebidas habían sido sustraídas de un camión estacionado en las inmediaciones, propiedad de un hombre de 38 años, quien fue invitado a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 6.

Los detenidos, de apellidos Brígido (25) y Moreno (23), fueron trasladados a la Comisaría Sexta, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

En tanto, las tres bandejas de cerveza —que contenían un total de 63 latas de 473 centímetros cúbicos— fueron secuestradas y puestas a disposición de la Justicia.