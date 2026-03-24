Catamarca: detienen a dos personas por robar en un local comercial

Un operativo policial realizado en el oeste de la capital culminó con la aprehensión de dos personas y el recupero de diversos elementos que habían sido sustraídos de un local comercial. El procedimiento tuvo lugar en una zona de alta circulación, específicamente en la intersección de las avenidas Colón y Güemes, donde intervino personal de la Seccional Quinta.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos se constituyeron en el lugar tras tomar conocimiento de la situación, donde ya se encontraban actuando sus pares del COEM-Kappa, quienes habían logrado reducir y demorar a los presuntos implicados.

Al momento de la llegada del personal policial, se encontraban aprehendidos una mujer de apellido Brizuela, de 29 años, y un hombre de apellido Márquez, de 36 años. Ambos habían sido demorados debido a que, instantes antes, habrían cometido un hecho ilícito en el interior del comercio.

El accionar coordinado entre las distintas unidades permitió controlar la situación y avanzar con las actuaciones correspondientes, en un contexto en el que la rápida intervención resultó clave para esclarecer lo sucedido en el lugar.

Elementos recuperados durante el procedimiento

Durante el desarrollo del operativo, los uniformados llevaron a cabo una inspección que permitió recuperar distintos objetos que estaban en poder de los sospechosos. Estos elementos fueron identificados como parte de lo sustraído del comercio.

Entre los bienes recuperados, se detallan:

Un (01) auricular marca Only Sways

Elementos de higiene personal

Productos de perfumería

Otros objetos relacionados con el hecho

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro, conforme a los protocolos vigentes, a fin de ser incorporados como evidencia en el marco de la investigación.

Traslado y actuación judicial

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, los dos sospechosos fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, donde permanecen a disposición de la Justicia.

En paralelo, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las directivas a seguir en relación con el procedimiento. Las medidas indicadas apuntan a avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar las responsabilidades de los involucrados.

El operativo llevado adelante en esta zona del oeste capitalino refleja la articulación entre distintas áreas de la fuerza, en este caso entre la Seccional Quinta y el COEM-Kappa, lo que permitió una respuesta inmediata ante un presunto delito en flagrancia.

La rápida acción no solo derivó en la aprehensión de los sospechosos, sino también en la recuperación de los elementos sustraídos, evitando su posible dispersión y facilitando su restitución.