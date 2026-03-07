Catamarca: detienen a un hombre acusado de agredir a su ex en plena calle y robarle el celular

Un episodio de violencia y presunto robo motivó la intervención de efectivos policiales en la tarde de hoy, luego de que el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 emitiera una alerta que movilizó a personal de la Comisaría Sexta.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se inició a las 16:05, cuando los uniformados se dirigieron hasta calle Santa Cruz, en inmediaciones de la intersección con calle Víctor Mauvecín, donde se entrevistaron con una joven mujer de 27 años.

Durante el diálogo con los efectivos, la mujer manifestó que su expareja la habría agredido físicamente, tras lo cual se apoderó de su teléfono celular y se dio a la fuga del lugar.

El dispositivo sustraído fue identificado como un Samsung A04 de color blanco, elemento que posteriormente sería recuperado por los agentes intervinientes.

Búsqueda y operativo en la zona

Con los datos aportados por la damnificada, el personal policial desplegó un operativo de recorridos preventivos por el sector, con el objetivo de localizar al presunto autor del hecho.

Las tareas de patrullaje se extendieron por distintas calles del área hasta que, finalmente, el sospechoso fue ubicado en la calle Chubut, entre Corrientes y Santa Fe.

En ese punto, los efectivos lograron aprehender a un sujeto de 28 años de edad, quien fue señalado como el presunto responsable del episodio denunciado minutos antes.

Resistencia durante la aprehensión

Según lo informado por las autoridades intervinientes, el procedimiento no estuvo exento de tensión.

Al momento de ser interceptado, el individuo habría opuesto resistencia al accionar policial e intentaba agredir a los uniformados, lo que obligó a los efectivos a actuar para controlar la situación.

Tras reducirlo, los policías procedieron a realizar las verificaciones correspondientes, lo que permitió confirmar la presencia del objeto denunciado como sustraído.

Recuperación del teléfono sustraído

Durante la requisa, los agentes lograron recuperar el teléfono celular, el cual se encontraba oculto entre las prendas de vestir del sospechoso.

El aparato recuperado presentaba las mismas características denunciadas por la víctima:

Marca: Samsung

Modelo: A04

Color: Blanco

La recuperación del dispositivo constituyó un elemento clave dentro del procedimiento policial, ya que permitió vincular directamente al sospechoso con el hecho denunciado minutos antes.

Intervención judicial y pasos procesales

Una vez finalizado el procedimiento, el sujeto de 28 años fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que deberá determinar las medidas judiciales correspondientes en el marco de la investigación.

En paralelo, los efectivos policiales invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente ante la Unidad Judicial N° 6, instancia necesaria para formalizar la acusación y avanzar en el proceso judicial.

Un caso que combina violencia y delito

El episodio ocurrido esta tarde reúne dos elementos centrales dentro del ámbito de la seguridad pública:

Una presunta agresión física en un contexto de vínculo previo entre las partes.

La sustracción de un dispositivo de comunicación, posteriormente recuperado por el personal policial.

La rápida intervención tras la alerta del SAE-911 y los recorridos preventivos realizados por los efectivos de la Comisaría Sexta permitieron ubicar al sospechoso en pocas cuadras del lugar inicial del hecho.

De esta manera, el procedimiento concluyó con la aprehensión del presunto autor, la recuperación del teléfono celular y la intervención de la Justicia, que ahora deberá continuar con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del caso.