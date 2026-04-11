Catamarca: Detienen a pasajero con 10 kilos de marihuana en la Ruta 38 durante operativos por las festividades marianas

Un pasajero de un micro de larga distancia fue detenido este viernes por la mañana con 10 kilos de marihuana durante un operativo de la División Drogas Peligrosas en la Ruta Nacional 38, a la altura de La Bajada de El Portezuelo, en la provincia de Catamarca.

El procedimiento se desarrolló en medio del refuerzo de controles de seguridad dispuesto por el inicio de las festividades de la Virgen del Valle, uno de los eventos religiosos más convocantes de la región.

En paralelo, continúan los operativos por el arribo de peregrinos que llegan a la capital catamarqueña para participar de la Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín, ceremonia prevista para hoy a las 18.00.