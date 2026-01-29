Catamarca: detienen a un policía acusado de un asalto con arma de fuego

La Justicia de Catamarca investiga un hecho delictivo ocurrido en la Capital, cuyo principal implicado es un integrante de la Policía de la Provincia. El episodio tuvo lugar en un comercio del barrio Eva Perón y derivó en la detención de un subcomisario.

De acuerdo a lo informado por Radio Valle Viejo, el hecho se registró el lunes, cuando un sujeto con gorra, barbijo y guantes ingresó al local comercial, propiedad de un hombre de apellido Pereira.

El individuo, portando un arma de fuego, exigió la entrega de dinero. Ante esta situación, el comerciante se resistió y logró golpear al asaltante, quien finalmente se dio a la fuga a bordo de un automóvil.

Tras el episodio, se iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor del asalto. Como resultado, se concretó la detención de un subcomisario de la Policía de Catamarca y se llevaron a cabo allanamientos vinculados a la causa.

En tanto, para la tarde de este jueves está previsto que el efectivo policial sea sometido a una rueda de reconocimiento, en el marco del avance de la investigación judicial.