Cayó al vacío tras discutir con su pareja: el novio quedó detenido por homicidio

La ciudad de La Plata se vio sacudida este jueves por un episodio de extrema violencia que terminó con la vida de una joven de 26 años. El hecho ocurrió en un departamento ubicado en la intersección de Diagonal 76 y calle 22, donde la víctima, identificada como Rocío Alvarito, residía junto a su pareja, un hombre de su misma edad cuyas iniciales son M.A.G. Según los primeros reportes, la joven cayó desde un segundo piso hacia la vía pública en medio de lo que habría sido una disputa violenta. Fueron los propios vecinos quienes, alertados por el estruendo, la encontraron tendida sobre la calle con heridas de extrema gravedad, aunque todavía con signos vitales.

Tras el llamado desesperado al servicio de emergencias, se movilizó al lugar el personal de la Comisaría Cuarta de La Loma y efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO), quienes procedieron a asegurar el perímetro para preservar la escena del crimen. Debido al delicado cuadro de salud que presentaba Alvarito, fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi. A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos que la recibieron con lesiones de carácter grave, la joven falleció a los pocos minutos de haber ingresado al centro asistencial.

La investigación del caso quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 de La Plata. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el incidente se produjo durante una pelea de pareja que escaló en intensidad. Los peritos determinaron que, al momento del suceso, dentro del inmueble solo se encontraban la víctima y el sospechoso. Si bien no se han identificado hasta el momento testigos que hayan presenciado el momento exacto en que la joven cayó al vacío, el testimonio de un vecino resultó fundamental para la causa. Según su declaración ante las autoridades, se escucharon gritos desgarradores y una fuerte discusión proveniente del departamento momentos antes de que se produjera la caída.

Este relato fue clave para que el fiscal Álvaro Garganta y su secretaria Florencia Dolce ordenaran la aprehensión inmediata de M.A.G. El hombre quedó imputado por el delito de homicidio calificado por el contexto de violencia de género y permanece alojado en la dependencia policial a la espera de ser indagado en las próximas horas. En paralelo, las actuaciones en la escena incluyeron un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de la toma de testimonios adicionales a otros residentes del edificio.

Pericias y escenario judicial

Hasta el presente, los investigadores señalaron que no han trascendido denuncias previas por violencia entre Rocío y su pareja, por lo que se trabaja intensamente en determinar la dinámica familiar y los antecedentes del vínculo. Los peritos de la Policía Científica recolectaron evidencia tanto en el interior de la vivienda como en el sector externo donde fue hallada la víctima, buscando rastros que permitan esclarecer si se trató de una caída accidental en medio de la gresca o si existió una acción directa por parte del acusado.

La causa se encuentra en plena etapa de instrucción y la fiscalía aguarda con prioridad los resultados definitivos de la operación de autopsia y los exámenes forenses complementarios. Estos informes técnicos serán determinantes para confirmar la mecánica de las lesiones y establecer la situación procesal definitiva del detenido. Mientras tanto, la comunidad local permanece conmovida por un hecho que vuelve a poner en primer plano la problemática de la violencia de género en el ámbito doméstico.