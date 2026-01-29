Tragedia en Santa Teresita: hallaron muerto al hombre arrastrado por el mar

Lo que comenzó como una jornada de descanso en el litoral bonaerense terminó en una fatalidad que conmociona a los turistas de la zona norte del Partido de la Costa. Mariano Arredondo, un hombre de 41 años oriundo de Lanús, fue hallado sin vida este jueves tras haber permanecido desaparecido desde la tarde del miércoles. Arredondo, quien se desempeñaba como panadero en su ciudad de residencia, se encontraba disfrutando de sus vacaciones en la localidad de Santa Teresita cuando fue sorprendido por las condiciones del mar en un sector de alta peligrosidad.

El trágico suceso se desencadenó alrededor de las 16:30 del miércoles, a la altura de la calle 38, en un sector cercano al muelle de la ciudad. Según la reconstrucción de los hechos, la víctima ingresó al agua junto a su novia y ambos comenzaron a ahogarse tras ser arrastrados por una fuerte corriente. Los guardavidas de la zona reaccionaron de inmediato y lanzaron un operativo de salvataje que logró poner a salvo a la mujer. Sin embargo, la situación con Arredondo fue mucho más compleja y dramática. De acuerdo con los testimonios de los rescatistas, uno de ellos llegó a sujetarlo físicamente por unos instantes, pero debido a la implacable fuerza del oleaje, el agotamiento físico extremo y el estrés del momento, el hombre se soltó de sus manos y desapareció de la superficie.

Operativo de búsqueda y hallazgo

Desde el momento exacto de la desaparición, se activó un exhaustivo protocolo de emergencia coordinado por Defensa Civil que incluyó rastrillajes ininterrumpidos por agua y tierra. Durante la tarde del miércoles y las primeras horas de la noche, el personal de Prefectura Naval Argentina desplegó embarcaciones y gomones municipales en las inmediaciones del muelle, contando además con el apoyo logístico de los Bomberos de la Policía para cubrir cada rincón de la costa.

La búsqueda continuó con intensidad durante la mañana de este jueves, sumando tecnología de avanzada y unidades especializadas. Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía bonaerense trabajaron en conjunto con los prefectos y la División Drones, cuyo patrullaje aéreo resultó fundamental para el desenlace. Finalmente, el cuerpo de Arredondo fue descubierto a la altura de la avenida 50 de Las Toninas, varios kilómetros al norte del punto donde se lo vio por última vez.

Tras el hallazgo del cuerpo, tomó intervención el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la UFID N°11, quien ordenó la presencia inmediata de la Policía Científica en la escena y dispuso la práctica de una autopsia legal para establecer fehacientemente las causas del deceso. El hecho cierra una página de profundo dolor para los allegados al vecino de Lanús y pone de manifiesto, una vez más, la peligrosidad de las corrientes en las playas atlánticas durante la temporada estival.