Horror en Balcarce: seis niños dieron positivo por cocaína

La ciudad de Balcarce se encuentra sacudida por una investigación judicial que expone una dinámica familiar de horror y abandono. La justicia bonaerense comenzó a trabajar esta semana tras la denuncia de una mujer que acusó a su pareja de drogarla a ella y a los seis hijos que comparten, cuyas edades comprenden un abanico de extrema fragilidad: desde los 13, 12, 10 y 9 años hasta dos mellizos de apenas dos meses de vida. El caso cobró una dimensión dramática cuando los primeros testeos realizados por las autoridades confirmaron que el grupo de menores dio positivo por cocaína.

El origen de este hallazgo se remonta al pasado fin de semana, cuando la madre se presentó en la Comisaría de la Mujer para denunciar una situación de violencia de género persistente. En medio del trámite para solicitar una orden de restricción contra el acusado, la mujer se descompensó y debió ser trasladada de urgencia al hospital municipal. Fue en ese ámbito sanitario donde pudo completar su relato, informando que su pareja solía suministrarle estupefacientes a ella y que mantenía la firme sospecha de que hacía lo mismo con sus hijos para mantenerlos bajo control o por negligencia criminal.

El operativo fiscal y los hallazgos en la vivienda

Ante la gravedad del testimonio, la fiscalía a cargo de Rodolfo Moure activó un protocolo de actuación inmediata. Se ordenó un allanamiento en el domicilio de la familia donde los peritos encontraron restos de cocaína sobre una mesada y secuestraron una cantidad de droga cuya magnitud no ha sido divulgada oficialmente. La minuciosidad del operativo fue tal que el personal interviniente llegó a testear la leche en polvo destinada a los más pequeños; si bien este resultado fue "no concluyente" en primera instancia, el alimento será sometido a pericias químicas más profundas para determinar si la sustancia se encontraba diluida en los alimentos.

Lo que resultó más impactante para los investigadores fue el resultado de los exámenes clínicos practicados a los seis hermanos. El hecho de que todos, incluso los lactantes, dieran positivo por cocaína motivó al fiscal Moure a solicitar contrapruebas urgentes para descartar falsos positivos, aunque la presencia de la droga en el domicilio refuerza la hipótesis del suministro. Actualmente, el padre de los niños se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Batán, contando con antecedentes previos por violación de domicilio y desobediencia a la autoridad en el marco de denuncias anteriores presentadas por la misma mujer.

El futuro de los menores y la instancia judicial

En su declaración ante la fiscalía, el acusado negó rotundamente haber drogado a sus hijos y atribuyó la acusación de su pareja a supuestos problemas psiquiátricos de la mujer. Sin embargo, la justicia avanza bajo la figura de "suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad", un delito que, de comprobarse, conlleva una expectativa de pena de entre 6 y 20 años de prisión. La investigación se centra ahora en descubrir de qué manera y quién suministró efectivamente la cocaína al grupo familiar.

En cuanto a los seis hermanos, la situación es de absoluto resguardo institucional. El grupo fue separado preventivamente de ambos progenitores y quedó bajo la tutela del Servicio Local de los Derechos del Niño. Durante los próximos días, el eje de la causa estará puesto en una serie de charlas programadas en Cámaras Gesell, donde los peritos especializados buscarán, a través del relato de los niños más grandes, reconstruir la dinámica de convivencia y conocer la realidad de lo que sucedía puertas adentro de una casa marcada por la violencia y el consumo de sustancias.