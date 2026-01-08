Catamarca: detuvieron a cuatro personas por pescar sin autorización

En las últimas horas, personal de la Comisaría de Los Varela llegó hasta dos ríos de Ambato, y procedió al arresto de cuatro sujetos de apellidos Coronel (32), Rivera (46), Chumbita (44) y Romero (19).

Estos hombres fueron sorprendidos llevando elementos de pesca y tres bolsas con 70 truchas de diferentes tamaños, sin el carnet autorizante, por lo que quedaron en calidad de secuestro al igual que una camioneta en que la que circulaban estas personas.

Ante lo sucedido, y por disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, los policías dieron participación a personal de la Dirección de Flora y Fauna y se labraron las actuaciones correspondientes.