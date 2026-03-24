Catamarca: detuvieron a dos personas tras robar en un local comercial

A las 19:15 de la tarde de ayer, personal de la Seccional Quinta se constituyó en un local comercial ubicado en la intersección de las avenidas Colón y Güemes,. La presencia policial respondió a un requerimiento previo, ya que en el lugar se encontraban actuando efectivos del COEM-Kappa, quienes habían procedido a la aprehensión de dos personas señaladas como presuntas autoras de un hecho ilícito ocurrido instantes antes.

Los detenidos fueron identificados como una joven mujer de apellido Brizuela, de 29 años, y un hombre de apellido Márquez, de 36 años, quienes, de acuerdo con la información recabada en el lugar, habrían protagonizado el episodio delictivo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Recuperación de elementos sustraídos

Durante el procedimiento llevado adelante en el comercio, los uniformados lograron recuperar diversos objetos que se encontraban en poder de los sospechosos. Estos elementos fueron inmediatamente puestos en calidad de secuestro, conforme a los protocolos vigentes.

Entre los bienes recuperados se destacan:

Un auricular Only Sways

Elementos de higiene personal

Productos de perfumería

Otros artículos no especificados que también formaban parte del conjunto incautado

La recuperación de estos objetos constituye un aspecto central del procedimiento, ya que permite no solo establecer la materialidad del hecho, sino también avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido momentos antes de la intervención policial.

Coordinación entre fuerzas y rápida respuesta

El accionar conjunto entre el personal del COEM-Kappa y la Seccional Quinta evidencia una coordinación operativa eficaz, que permitió actuar con rapidez ante un hecho delictivo en desarrollo. La aprehensión de los sospechosos en el mismo lugar donde se habría cometido el ilícito refuerza la hipótesis de una intervención oportuna, basada en la inmediatez de los acontecimientos.

Este tipo de procedimientos, desarrollados en zonas de alta circulación, adquieren especial relevancia en términos de prevención y respuesta, ya que impactan directamente en la percepción de seguridad de comerciantes y transeúntes.

Intervención judicial y medidas procesales

Tras la aprehensión, ambos individuos fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de la justicia. En paralelo, tomó conocimiento del hecho la Fiscalía del Distrito Oeste, organismo que asumió la intervención judicial y dispuso las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación.

La participación de la Fiscalía marca el inicio de la etapa procesal, en la que se evaluarán las circunstancias del hecho, la responsabilidad de los implicados y el destino de los elementos secuestrados.