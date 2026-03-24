Le pegó con un palo de escoba a su pareja y quedó detenida

Un nuevo hecho de violencia en el ámbito doméstico motivó la intervención de efectivos policiales en la zona sur de la capital, donde una joven de 19 años fue aprehendida tras ser señalada como presunta autora de una agresión física contra su pareja.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento al SAE-911, lo que activó el despliegue de personal de la Comisaría Décima, que se dirigió hasta un domicilio ubicado en calle Armando Correa al 1.000. Allí, los uniformados constataron una situación que derivó en la inmediata actuación policial.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de una joven de apellido Cruz, de 19 años de edad, quien, según se informó, momentos antes habría protagonizado un episodio de violencia física contra su pareja.

El damnificado es un joven de 28 años, quien habría sido agredido utilizando un objeto contundente. La intervención se dio en un contexto de urgencia, en el que la rapidez de la respuesta permitió controlar la situación y evitar una posible escalada del conflicto.

La joven fue reducida por el personal interviniente y puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El elemento secuestrado y las evidencias del hecho

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron el objeto que habría sido utilizado en la agresión. Se trata de un palo de escoba, el cual fue secuestrado en el lugar como parte de las actuaciones.

Este elemento quedó incorporado como evidencia dentro del caso, en línea con las medidas habituales que se adoptan para documentar y respaldar los hechos denunciados o constatados por el personal policial.

Traslado y actuación de la Justicia

Tras su aprehensión, la joven fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde ese organismo judicial se impartieron las directivas correspondientes para avanzar en la causa.

En paralelo, se invitó al damnificado a formalizar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 2, paso clave para el desarrollo de la investigación y la eventual determinación de responsabilidades.

Respuesta a hechos de violencia

El operativo se inscribe dentro de las intervenciones que las fuerzas de seguridad llevan adelante ante situaciones de violencia en el ámbito interpersonal. La articulación entre el sistema de emergencias SAE-911 y las dependencias policiales permitió una respuesta inmediata, que derivó en la aprehensión de la presunta autora y el aseguramiento de los elementos vinculados al hecho.

La actuación concluyó con la puesta a disposición de la Justicia de la joven involucrada, el secuestro del objeto utilizado en la agresión y la notificación al damnificado sobre los pasos a seguir en el ámbito judicial.

De esta manera, el caso quedó formalmente encuadrado dentro de los procedimientos legales vigentes, con intervención de la Fiscalía correspondiente, que continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.