Una nena de tres años murió aplastada por un tractor en Santiago del Estero

Un accidente fatal en el interior santiagueño

La provincia de Santiago del Estero se encuentra profundamente conmocionada tras conocerse los detalles de un trágico accidente rural que le costó la vida a una pequeña de tan solo tres años. El episodio tuvo lugar en el Paraje La Blanca, una zona situada en las proximidades de la Ruta Nacional 34, bajo la jurisdicción de la ciudad de Fernández. Según las primeras precisiones del informe policial, la niña viajaba en un tractor en pleno movimiento conducido por su progenitor cuando se desencadenó la fatalidad en un contexto de traslado cotidiano.

En el interior de la cabina también se encontraba la madre de la menor, de apellido Rodríguez, quien llevaba a la niña sentada sobre sus piernas al momento del incidente. Lo que se presentaba como un recorrido habitual en el marco de las tareas rurales de la zona, se transformó en cuestión de segundos en una escena de desesperación y dolor que ha impactado tanto a los vecinos del paraje como a las autoridades policiales que intervinieron en el lugar del siniestro para realizar las primeras pericias.

La secuencia del siniestro en Paraje La Blanca

De acuerdo con la información relevada por el diario El Liberal, el accidente se produjo cuando, por causas que todavía son materia de una investigación exhaustiva, la puerta de la cabina se abrió de manera imprevista. El movimiento repentino y la inercia del vehículo provocaron que la menor perdiera el equilibrio de forma inmediata. Al abrirse el acceso, la niña cayó hacia el exterior del tractor mientras la maquinaria, que se encontraba bajo la jurisdicción de la ciudad de Fernández y cerca de la Ruta Nacional 34, continuaba su marcha por el terreno rural.

En medio de una desesperación absoluta, su madre intentó sujetar a su hija con todas sus fuerzas para evitar que se precipitara al suelo. Sin embargo, la fuerza de la caída y la dinámica del accidente impidieron que lograra sostenerla con éxito. En ese esfuerzo desesperado por salvar la vida de la pequeña, la mujer también sufrió diversas heridas en el cuerpo. Lamentablemente, la niña terminó golpeando el suelo y fue aplastada por las ruedas de la pesada maquinaria agrícola, sufriendo lesiones de una gravedad extrema que resultaron irreversibles en el acto.

Detalles técnicos y actuaciones judiciales

El caso ha quedado bajo la órbita de las autoridades policiales, quienes trabajan para determinar con precisión las condiciones mecánicas del vehículo y los motivos técnicos por los cuales el sistema de cierre de la cabina falló. Los datos clave recolectados indican que el hecho ocurrió en el Paraje La Blanca, dentro de la provincia de Santiago del Estero, involucrando a un tractor agrícola equipado con cabina de protección que era operado por el padre de la víctima. Las pericias buscan entender si existió un fallo en el pestillo o si las vibraciones del terreno influyeron en la apertura accidental del compartimiento.

La madre de la niña, además de las lesiones físicas sufridas durante el forcejeo y la caída parcial, ha quedado bajo asistencia tras el traumático evento. Los investigadores han señalado que la causa del deceso fue el aplastamiento por los neumáticos de la maquinaria pesada, un impacto que no dio margen a ninguna intervención médica posible. Las actuaciones judiciales continuarán con el análisis del tractor para descartar negligencias mecánicas previas en la unidad involucrada.

Traslado de urgencia y desenlace final

Tras el siniestro, se vivieron momentos de extrema tensión en el paraje santiagueño mientras los padres intentaban socorrer a la víctima en medio del campo. La nena fue auxiliada de inmediato y trasladada de urgencia hacia el Centro Integral de Salud (CIS) Banda, con la esperanza de que los profesionales médicos pudieran estabilizar su cuadro clínico ante la emergencia. El operativo de traslado se realizó con la mayor celeridad posible, dada la cercanía con la Ruta Nacional 34 que facilita el acceso a los centros urbanos de mayor complejidad.

No obstante, la magnitud de las heridas provocadas por el peso del tractor hizo que los esfuerzos de reanimación fueran insuficientes. Al llegar al centro asistencial, los médicos de guardia confirmaron que la pequeña ingresó sin signos vitales. El informe médico forense ratificó posteriormente que el deceso se produjo como consecuencia directa de las gravísimas lesiones sufridas tras el impacto inicial y el posterior aplastamiento. Mientras la familia atraviesa el duelo por esta pérdida irreparable, la justicia santiagueña mantiene abierta la investigación para cerrar la instrucción policial de esta tragedia.