Catamarca: detuvieron a un hombre acusado de fotografiar a menores

Un procedimiento policial llevado a cabo en el Este capitalino derivó en la aprehensión de un hombre de 56 años, acusado por vecinos de protagonizar un hecho de extrema gravedad. De acuerdo a la información oficial, el operativo se inició tras un llamado al sistema de emergencias SAE-911, que alertó sobre una situación irregular en la calle José Galarza, ubicada en el barrio Santa Lucía Norte.

Ante esta comunicación, efectivos de la Comisaría Décima Segunda se constituyeron de inmediato en el lugar, donde procedieron a intervenir ante los señalamientos de los residentes de la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un escenario ya advertido por los vecinos, quienes identificaron al hombre como el presunto autor de conductas inapropiadas hacia menores de edad.

Según los testimonios recabados en el lugar, el sujeto habría tomado fotografías a menores de edad que se encontraban en la zona y ademas realizado exhibiciones obscenas frente a ellos

Estos señalamientos fueron determinantes para que el personal policial procediera a la aprehensión inmediata del individuo, en el marco de un procedimiento preventivo y de resguardo de los menores involucrados.

El contexto del hecho: un barrio en alerta

El episodio se desarrolló en el barrio Santa Lucía Norte, un sector residencial del Este de la Capital, donde la presencia de menores en espacios públicos es habitual.

En este contexto, la denuncia vecinal adquiere especial relevancia, ya que evidencia una rápida reacción comunitaria frente a una situación considerada de riesgo. La intervención del SAE-911 fue clave para canalizar el alerta y activar el protocolo de actuación policial, lo que permitió una respuesta inmediata en el lugar de los hechos.

Una vez concretada la aprehensión, el hombre de 56 años fue trasladado a la dependencia policial correspondiente por jurisdicción.

El procedimiento concluyó con el traslado del aprehendido a la Seccional Tercera, su alojamiento en dicha dependencia policial y la puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este

De esta manera, el caso quedó formalmente bajo la órbita judicial, donde se determinarán los pasos a seguir en función de la investigación en curso.