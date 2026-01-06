Catamarca: detuvieron a un hombre por exhibiciones obscenas en una plaza y agresión a un adolescente

Un hombre de 39 años fue aprehendido en la madrugada de hoy en el barrio Montecristo, en la ciudad Capital de Catamarca, acusado de realizar exhibiciones obscenas en una plaza pública y de agredir físicamente a un adolescente.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se concretó alrededor de las 00:05, cuando efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) intervinieron tras ser alertados por un desorden protagonizado en un espacio público del sector.

De acuerdo con las actuaciones, el individuo habría efectuado exhibiciones obscenas en la plaza y, posteriormente, protagonizó un altercado con personas que se encontraban en el lugar, durante el cual agredió a un adolescente de 14 años.

Tanto el presunto agresor como el menor fueron asistidos por personal médico del SAME y trasladados a distintos centros de salud. El hombre fue derivado al Hospital San Juan Bautista, mientras que el adolescente fue llevado al Hospital de Niños "Eva Perón", ya que ambos presentaban lesiones.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que impartió las directivas correspondientes. Además, se invitó a la progenitora del adolescente a radicar la denuncia penal pertinente.