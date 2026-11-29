Una mujer que llegó a la Argentina cuando tenía apenas 16 años, con la expectativa de continuar sus estudios secundarios, se encuentra en el centro de una investigación penal que involucra a tres sacerdotes que ocuparon cargos de gobierno en el Opus Dei. Su historia, marcada por una permanencia de aproximadamente tres décadas en distintos establecimientos de la organización católica, constituye el principal fundamento de la causa en la que se investigan presuntos hechos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral.

La mujer viajó acompañada por su hermana y otra persona vinculada con la institución, que le había ofrecido la posibilidad de completar su formación. Sin embargo, de acuerdo con su declaración judicial, aquella propuesta terminó derivando en una vida dedicada a las tareas domésticas en diferentes residencias del Opus Dei. Su desvinculación se produjo en marzo de 2015, después de treinta años de pertenencia y de atravesar un progresivo deterioro de su salud física y psíquica.

El testimonio de la denunciante, identificada en el expediente con las iniciales M.I.E. para preservar su identidad, motivó la intervención del juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3.

El magistrado convocó a prestar declaración indagatoria a tres sacerdotes que ocuparon responsabilidades jerárquicas dentro de la prelatura: Mariano Rodolfo Fazio Fernández, actual vicario auxiliar y número dos de la organización a nivel mundial; Gabriel Dondo Lascano, quien estuvo al frente de la sección de mujeres en la Argentina durante casi 26 años; y Víctor Oscar Urrestarazu Villarroel, sucesor de Fazio como vicario regional.

En una resolución de 17 páginas, a la que tuvo acceso Infobae, Rafecas describió los hechos que serán materia de las indagatorias previstas para febrero de 2027 y detalló los elementos probatorios que, según su evaluación, permiten sospechar de la posible intervención de cada uno de los religiosos.

La decisión judicial generó una respuesta institucional del Opus Dei, que calificó las acusaciones como infundadas, cuestionó que los hechos puedan encuadrarse en el delito de trata de personas y aseguró que los sacerdotes convocados no tuvieron una vinculación concreta con la denunciante.

Precisamente, uno de los aspectos centrales de la resolución consiste en determinar qué conocimiento habrían tenido los religiosos sobre las condiciones de vida y trabajo de M.I.E. y qué intervención pudieron haber tenido en las decisiones que afectaban su situación personal.

De la promesa de estudiar a las tareas domésticas

Representada legalmente por el abogado Sebastián Sal, M.I.E. ingresó inicialmente a un establecimiento del Opus Dei ubicado en el barrio porteño de Belgrano, conocido como Los Aleros. Según su relato, allí le habían ofrecido la posibilidad de obtener un título de hotelería. Sin embargo, cuando insistió en comenzar las clases, recibió como respuesta que había superado la edad de admisión.

La rutina cotidiana, de acuerdo con su declaración, comenzaba a las seis de la mañana. Las jornadas combinaban prácticas religiosas con diferentes actividades domésticas, entre ellas limpieza, lavandería, cocina y planchado. Algunas de esas tareas estaban cronometradas y debían realizarse siguiendo requerimientos específicos.

Posteriormente, fue trasladada a otra residencia denominada La Ciudadela, donde habría conseguido cierto grado de independencia. No obstante, sostuvo que no podía disponer libremente del dinero correspondiente a sus remuneraciones.

En su declaración recordó una explicación que recibía de la administradora: "Pero la administradora no nos daba el sueldo, nos decía que ella nos lo guardaba porque nos podían robar". A lo largo de los años, la mujer pasó por diferentes centros de la institución, entre ellos Laya, Ailén y Torrealta. También fue destinada a Roma en 1993, un traslado que, según manifestó, le presentaron como un privilegio por haber sido "elegida por el Prelado".

La actividad que desarrollaba estaba vinculada con una modalidad específica de pertenencia al Opus Dei: las numerarias auxiliares, cuya dedicación profesional está orientada principalmente a las tareas domésticas y al cuidado de los establecimientos de la prelatura.

La estructura del Opus Dei y el papel de las numerarias auxiliares

El Opus Dei fue fundado en Madrid en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002. En 1982, durante el pontificado de Juan Pablo II, adquirió su configuración jurídica como prelatura personal.

A diferencia de las órdenes religiosas, la institución está integrada fundamentalmente por fieles laicos y promueve la búsqueda de la santidad a través del trabajo y de las actividades de la vida cotidiana. Su sede central se encuentra en Roma y desde 2017 está encabezada por el sacerdote español Fernando Ocáriz, máxima autoridad mundial de la organización. El segundo lugar en la estructura jerárquica lo ocupa el argentino Mariano Fazio, designado vicario auxiliar en 2019 y ratificado en ese cargo en mayo de 2025.

La organización cuenta con una estructura de gobierno vertical y jerarquizada, encabezada por el prelado y organizada territorialmente mediante vicarios regionales.

Entre las modalidades de pertenencia de sus fieles laicos existen diferentes compromisos:

Supernumerarios: pueden contraer matrimonio y formar una familia.

Numerarios: asumen el compromiso del celibato y habitualmente residen en centros de la institución.

Agregados: también asumen el compromiso del celibato, aunque suelen vivir en sus propios domicilios.

Numerarias auxiliares: pertenecen a la sección femenina y orientan su dedicación profesional principalmente a las tareas domésticas y al cuidado de los establecimientos de la prelatura.

La institución sostiene que las actividades desarrolladas por las numerarias auxiliares responden a una elección voluntaria de carácter vocacional.

Sin embargo, las circunstancias concretas en las que M.I.E. habría realizado esas tareas, el grado de autonomía que tenía y las condiciones en las que se desenvolvía su vida cotidiana constituyen precisamente algunos de los aspectos sometidos a investigación judicial.

La hipótesis de reducción a la servidumbre y explotación laboral

En su resolución, Rafecas delimitó los hechos investigados a la presunta reducción y mantenimiento de M.I.E. en una condición de servidumbre, desde su ingreso a Los Aleros cuando todavía era menor de edad hasta su salida de la institución en 2015.

Además, a partir de mayo de 2008, con la entrada en vigor de la legislación sobre trata de personas, la imputación comprende también el presunto acogimiento y traslado de la mujer entre los centros Torrealta y Laya con fines de explotación laboral. El Código Penal contempla actualmente penas de hasta 15 años de prisión por reducción a la servidumbre, mientras que el delito de trata de personas prevé un máximo de ocho años en su figura básica, que se eleva a 12 años cuando se consuma la explotación de la víctima.

El magistrado describió las condiciones que, según la hipótesis investigativa, habrían caracterizado la permanencia de la mujer en la organización.

"Durante todo ese lapso, M.I.E. habría prestado tareas domésticas en forma permanente, en jornadas extensas y sin descanso efectivo, sin disponer de los ingresos que percibía, con sus comunicaciones y vínculos familiares restringidos y con su vida personal y su salud sujetas a decisiones ajenas", escribió Rafecas.

El juez también hizo referencia a las condiciones de vulnerabilidad que, según su interpretación de los elementos reunidos, habrían sido aprovechadas para mantener esa situación.

"Para ello se habría aprovechado su situación de vulnerabilidad, derivada -entre otras circunstancias- de su condición de migrante, de su situación de precariedad económica, de su ingreso a la institución siendo adolescente, de la falta de recursos y de formación propios y de su alejamiento de su familia", sostuvo.

Otro de los puntos destacados de la resolución está relacionado con el deterioro de la salud física y psíquica de la denunciante. Según el magistrado, esa situación habría continuado durante su permanencia en la institución.

"Todo ello habría continuado aun cuando M.I.E. padecía un progresivo deterioro de su salud física y psíquica, con un cuadro depresivo que habría sido abordado únicamente mediante medicación psiquiátrica, sin modificación alguna de sus condiciones de trabajo y de vida, y hasta su salida de la institución", agregó.

Qué responsabilidad atribuye el juez a cada uno de los sacerdotes

Para establecer las posibles responsabilidades individuales, Rafecas examinó los períodos durante los cuales los tres religiosos ejercieron sus funciones, sus lugares de residencia, los testimonios incorporados al expediente y las propias normas internas del Opus Dei.

En particular, tomó como referencia el artículo 157 del Código de Derecho Particular de la prelatura, que establece las atribuciones del vicario consiliario regional y del sacerdote secretario regional en el gobierno de la sección de mujeres. Esas funciones se ejercen conjuntamente con un consejo denominado Asesoría Regional.

En el caso de Gabriel Dondo Lascano, el juez fijó la declaración indagatoria para el martes 16 de febrero de 2027, a las 10. Dondo se desempeñó como sacerdote secretario regional entre julio de 1991 y abril de 2017, período que comprende prácticamente toda la permanencia de M.I.E. en la institución.

La denunciante lo identificó como "el director espiritual de todas las mujeres" y manifestó que determinadas decisiones personales, incluso aquellas relacionadas con la posibilidad de destinar dinero para ayudar a su familia, requerían consultas con las autoridades superiores.

Según consignó Rafecas, la mujer sostuvo que Dondo conocía su situación personal a través de las directoras y que era una de las instancias a las que estas consultaban cuando debían tomar decisiones sobre su vida.

La situación de Mariano Fazio también ocupa un lugar destacado en los fundamentos judiciales. El sacerdote ejerció como vicario regional entre el 22 de abril de 2010 y el 20 de diciembre de 2014, de acuerdo con la documentación aportada por la propia prelatura.

M.I.E. recordó sus visitas a los establecimientos donde trabajaba y declaró que tuvo a su cargo la limpieza de la habitación y del despacho del consiliario en la sede de la Comisión Regional, donde residían ambos sacerdotes.

El magistrado consideró que la documentación y los testimonios ubican a Fazio como máxima autoridad de gobierno de la prelatura en el país durante buena parte del período investigado y en contacto directo con el ámbito donde la mujer desarrollaba sus tareas.

En ese sentido, sostuvo que existiría un presunto conocimiento de la situación personal de la denunciante, circunstancia que fundamenta su convocatoria. Fazio deberá presentarse a declarar el viernes 19 de febrero de 2027, a las 10.

Por su parte, Víctor Oscar Urrestarazu Villarroel asumió como vicario regional en diciembre de 2014, pocos meses antes de que M.I.E. abandonara la institución. La denunciante relató que, cuando comunicó desde Bolivia su decisión de no regresar, recibió llamadas de distintos sacerdotes que intentaron persuadirla para que volviera. Entre ellos identificó al entonces vicario regional.

Para Rafecas, las circunstancias descriptas permiten configurar el estado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Urrestarazu deberá comparecer el mismo viernes 19 de febrero, a las 12.

La respuesta institucional: el Opus Dei rechaza las acusaciones

Después de conocerse la resolución, la prelatura difundió un comunicado en el que rechazó los señalamientos y expresó su disposición a colaborar con la Justicia.

"La prelatura del Opus Dei recibe este llamado con plena disposición a colaborar y, como lo viene expresando desde hace varios años, considera que constituye un paso necesario para esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico", manifestó la institución.

El Opus Dei sostuvo que la convocatoria judicial permitirá que los tres sacerdotes ejerzan su defensa, presenten documentación y contextualicen los hechos que forman parte de la investigación. Asimismo, cuestionó la repercusión mediática del expediente y consideró que se busca atribuir "culpabilidades automáticas" antes de que exista un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la cuestión.

La institución también rechazó el encuadre de los hechos como trata de personas y aseguró que los sacerdotes convocados no tuvieron una vinculación concreta con la denunciante.

"El Opus Dei mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales y confía en que, a través del proceso, la verdad prevalecerá", concluyó el comunicado.

La diferencia entre la interpretación judicial y la posición institucional constituye uno de los principales aspectos de la causa: mientras Rafecas considera que existen elementos suficientes para convocar a los religiosos a indagatoria, la prelatura sostiene que las acusaciones carecen de sustento fáctico y jurídico.

Una causa que comenzó en 2022 y que alcanza al menos a 44 mujeres

La investigación se inició en septiembre de 2022 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Durante la etapa preliminar se identificaron al menos 44 mujeres que habrían atravesado situaciones de explotación vinculadas con la organización.

Los pedidos de declaración indagatoria fueron impulsados por el fiscal federal Eduardo Taiano, los cotitulares de la procuraduría especializada, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, y el abogado de la querella, Sebastián Sal. Sin embargo, el avance de las actuaciones encontró obstáculos vinculados con la prescripción de la acción penal. Esa circunstancia terminó delimitando las imputaciones al caso de M.I.E., mientras que en otros tres expedientes la extinción de la acción ya quedó firme.

El juez Rafecas también ordenó abrir un incidente para determinar si corresponde adoptar una decisión similar respecto de otros dos antiguos vicarios regionales: Carlos Nannei y Patricio Olmos.

La controversia había comenzado en 2020, según la versión institucional del Opus Dei, a partir de un reclamo por inconsistencias en los aportes previsionales y laborales. Posteriormente derivó en una demanda civil por daños y perjuicios y adquirió carácter penal en 2022.

La prelatura sostiene que durante el desarrollo del conflicto se produjo una descontextualización de lo que significa una vocación dentro de la Iglesia Católica. La investigación judicial, en cambio, busca establecer si detrás de las actividades domésticas desarrolladas por M.I.E. existieron condiciones compatibles con los delitos investigados.

Febrero de 2027, una instancia clave para el expediente

Las declaraciones indagatorias previstas para febrero de 2027 representan una nueva etapa en la investigación sobre las presuntas condiciones de explotación laboral denunciadas por M.I.E.

El cronograma establecido por Rafecas contempla la comparecencia de los tres sacerdotes:

Martes 16 de febrero de 2027, a las 10: Gabriel Dondo Lascano.

Viernes 19 de febrero de 2027, a las 10: Mariano Rodolfo Fazio Fernández.

Viernes 19 de febrero de 2027, a las 12: Víctor Oscar Urrestarazu Villarroel.

La investigación deberá profundizar en el conocimiento que las autoridades religiosas pudieron haber tenido sobre las condiciones de vida de la denunciante, las decisiones relacionadas con sus tareas, sus ingresos, sus vínculos familiares y su salud.

El expediente también mantiene abierta la discusión sobre la eventual responsabilidad de otros antiguos responsables regionales, a partir del incidente dispuesto respecto de Carlos Nannei y Patricio Olmos.

Por ahora, la resolución judicial establece la existencia de elementos que justifican escuchar a los tres sacerdotes en indagatoria, sin que ello implique una declaración de culpabilidad. La posición del Opus Dei, por su parte, es de rechazo a las acusaciones y de disposición a colaborar con el proceso.

El testimonio de una mujer que ingresó a la institución siendo adolescente, permaneció durante tres décadas en diferentes residencias y finalmente se desvinculó en marzo de 2015 constituye el eje de una causa que involucra a las máximas estructuras de conducción de la prelatura en la Argentina y a uno de sus actuales principales referentes a nivel mundial.