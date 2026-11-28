Un incendio registrado durante la mañana de hoy motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Tercera, luego de que fueran alertados por el SAE-911 sobre una situación de emergencia en una vivienda.

De acuerdo con la información proporcionada, el procedimiento se inició a las 11:25, cuando los uniformados se constituyeron en un domicilio situado en calle Juan Bautista Ocampo, entre Polo Giménez y avenida Acosta Villafañe, donde se estaría produciendo un incendio.

Al llegar al lugar, los policías constataron la presencia de un foco ígneo que, por causas que todavía se tratan de establecer, se habría originado en el interior del inmueble.

Sofocaron las llamas y solicitaron la intervención de Bomberos

Ante la situación, los efectivos policiales actuaron rápidamente para controlar el incendio y sofocar las llamas, que provocaron daños materiales parciales en la propiedad.

El inmueble pertenece a una mujer de 32 años. Hasta el momento, las circunstancias que dieron origen al fuego no fueron determinadas y permanecen bajo investigación, según los datos del procedimiento.

En paralelo con las primeras tareas de respuesta, los uniformados solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes se hicieron presentes para desarrollar las tareas correspondientes a su especialidad.

Finalmente, en el lugar también trabajaron sumariantes del Precinto Judicial N° 3, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor correspondientes al hecho.