Catamarca: Detuvieron a un joven acusado de intentar cometer un arrebato en pleno centro

Un joven de 28 años fue aprehendido ayer en la Capital catamarqueña, acusado de intentar cometer un arrebato contra un hombre de 79 años en una zona céntrica de la ciudad.

Según informó la Policía, el procedimiento se realizó alrededor de las 13:00, cuando efectivos de la Comisaría Novena llevaban adelante recorridos preventivos por calle María Amalia Zamora, entre Francisca Granero de García y Diógenes Carrizo.

En ese contexto, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Nieva, de 28 años, quien fue señalado por la víctima como el presunto autor de un intento de robo bajo la modalidad de arrebato.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió mientras el hombre circulaba a pie por la esquina de las calles Sarmiento y Mate de Luna, en pleno centro de San Fernando del Valle de Catamarca.

Tras el procedimiento, el sospechoso quedó a disposición del personal de la Comisaría Primera, mientras que la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este impartió las medidas judiciales correspondientes.

En tanto, el damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N°1.