Catamarca: detuvieron a un sujeto por robar un fernet y mercadería de una despensa

Hoy, a las 10:40, y tras ser alertados por el SAE-911, motoristas del COEM-Kappa se constituyeron en la Manzana "P" del barrio San Antonio Sur, en respuesta a un llamado que advertía sobre un hecho delictivo ocurrido instantes antes en el interior de una despensa del sector.

En el lugar, una mujer de 45 años de edad relató a los efectivos que, momentos antes, una persona del sexo masculino le habría sustraído frutas y una botella de fernet desde el interior de su comercio, para luego darse a la fuga. El episodio, que se desarrolló en cuestión de minutos, generó la inmediata intervención policial, activando el protocolo de búsqueda en las inmediaciones.

La damnificada aportó las características del presunto autor, información que resultó clave para orientar el operativo desplegado por los uniformados. La precisión de los datos permitió ampliar el recorrido preventivo en las arterias cercanas, con el objetivo de localizar al sospechoso en el menor tiempo posible.

Aprehensión en la vía pública

Como resultado del rastrillaje efectuado, en la intersección de las calles Rafael Jijena Sánchez y Eduardo Estévez, los motoristas lograron aprehender al presunto autor del ilícito, un joven de apellido Luna, de 20 años de edad.

En el mismo procedimiento, los efectivos procedieron a recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, es decir:

Frutas

Una botella de fernet

La rápida actuación permitió no solo interceptar al sospechoso sino también restituir la mercadería a la víctima, evitando así mayores perjuicios económicos derivados del hecho.

El operativo se desarrolló en la vía pública y sin que se informaran incidentes adicionales, consolidando el procedimiento en pocos minutos desde el alerta inicial hasta la aprehensión efectiva.

Traslado y actuaciones judiciales

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado a la Comisaría Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción. Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que deberá avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes en el marco de la investigación.

En paralelo, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 9, instancia necesaria para formalizar el hecho y aportar los elementos probatorios que permitan sostener el proceso.