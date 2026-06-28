Una mujer de 32 años de apellido Infante fue aprehendida por efectivos de la Comisaría Novena, al ser sindicada de haber solicitado un servicio de taxi y al llegar a destino, se negó a abonar el viaje.
Ante esta situación, la femenina fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar, en tanto que se invitó al trabajador del volante, un hombre de 49 años de edad, a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 9.
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Catamarca: Detuvieron a una mujer acusada de negarse a pagar un viaje en taxi
28 Junio de 2026 23.10
Una mujer de 32 años de apellido Infante fue aprehendida por efectivos de la Comisaría Novena, al ser sindicada de haber solicitado un servicio de taxi y al llegar a destino, se negó a abonar el viaje.