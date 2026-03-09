Catamarca: dos acusados por robo quedaron detenidos

En la tarde de hoy, a las 16:00, se llevó a cabo un procedimiento de traslado con plena supervisión judicial y fiscal. La acción se realizó bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 6, lo que garantiza la legalidad y formalidad del proceso. Este tipo de coordinación entre poder judicial y fuerzas de seguridad es fundamental para asegurar que los derechos de los detenidos sean respetados durante todas las etapas del procedimiento penal.

El cumplimiento estricto de estas directivas refleja la estructura del sistema de justicia provincial, en el que la policía actúa como ejecutor operativo, mientras que el juzgado y la fiscalía supervisan y autorizan los movimientos de los detenidos, garantizando la trazabilidad legal de cada acción.

Detenidos y Causales de la Detención

Las personas trasladadas corresponden a:

Márquez, masculino, 36 años: trasladado al Servicio Penitenciario Provincial ubicado en Miraflores, departamento Capayán, para continuar con su detención.

Brizuela, femenina, 29 años: trasladada al Correccional de Mujeres, situado en la Capital, donde permanecerá bajo custodia.

Ambos individuos se encontraban alojados previamente en:

Comisaría Novena

Comisaría de la Mujer

En ambos casos, permanecían en calidad de detenidos por el supuesto delito de robo simple, siendo señalados como coautores del mismo. La mención de "coautores" indica que se les atribuye participación conjunta en la comisión del hecho, situación que puede ser relevante en las instancias posteriores de instrucción judicial.

Procedimiento de Traslado

El traslado fue ejecutado por efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia, especializados en la movilización segura de detenidos hacia unidades penitenciarias. Este procedimiento incluyó:

Revisión de la documentación legal: órdenes de traslado y coordinación con la Fiscalía.

Acompañamiento seguro: personal policial especializado en custodia.

Entrega formal a unidades penitenciarias: recepción tanto en el Servicio Penitenciario Provincial como en el Correccional de Mujeres.

Una vez completados todos los trámites de rigor, los detenidos quedaron bajo la custodia directa del personal penitenciario, asegurando la continuidad de su detención en un entorno controlado y seguro.