Un detenido y tres policías lesionados tras un enfrentamiento en Catamarca

El episodio ocurrió alrededor de las 17:30, cuando personal policial acudió al lugar por un desorden protagonizado por varias personas, que terminó con agresiones físicas, lanzamiento de objetos contundentes y un operativo de intervención inmediata.

Intervención policial tras un alerta del SAE-911

A las 17:30 de la tarde de ayer, y tras un requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Séptima se dirigieron a la intersección de la calle Parque El Palmar y avenida San Juan Bautista, donde se había reportado una situación de desorden en la vía pública.

Ante la gravedad del aviso, los uniformados actuaron conjuntamente con personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte), desplegando un operativo para controlar la situación y restablecer el orden.

Al arribar al lugar, los policías constataron la existencia de un enfrentamiento entre varias personas del sexo masculino, quienes se encontraban protagonizando una violenta pelea.

Según lo observado por los efectivos, los involucrados:

Se agredían físicamente entre sí.

Arrojaban elementos contundentes durante el enfrentamiento.

La situación generó un escenario de tensión que obligó a los uniformados a intervenir de manera inmediata para evitar que el conflicto continuara escalando.

Aprehensión de un joven de 23 años

Durante el procedimiento, los efectivos lograron reducir y aprehender a un sujeto de apellido Ocampos, de 23 años de edad, quien fue señalado como uno de los participantes del disturbio.

Sin embargo, las demás personas involucradas en el enfrentamiento lograron darse a la fuga antes de que los policías pudieran proceder con nuevas detenciones.

La intervención policial permitió dispersar el desorden y controlar la situación, aunque el enfrentamiento dejó consecuencias para el personal que participó del operativo.

Tres efectivos policiales resultaron lesionados

Uno de los aspectos más relevantes del episodio fue que, durante el desorden, tres efectivos policiales sufrieron lesiones mientras intervenían para restablecer el orden.

Tras el incidente, los uniformados fueron trasladados al CAPS Edgardo Acuña, donde recibieron asistencia por parte de profesionales médicos.

Los agentes lesionados fueron atendidos en el centro de salud para evaluar su estado y recibir la atención correspondiente luego del violento episodio.

Actuaciones judiciales y traslado del aprehendido

Finalizado el procedimiento, el personal policial avanzó con las actuaciones judiciales correspondientes.

En este marco:

Los numerarios policiales realizaron las denuncias en el Precinto Judicial N° 7.

El aprehendido, Ocampos (23), fue alojado en la dependencia policial.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que será la encargada de continuar con la investigación y determinar las medidas judiciales que correspondan en el marco de la causa.