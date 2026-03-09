Intento de arrebato a un adolescente terminó con dos detenidos en Catamarca

Un intento de arrebato ocurrido durante la noche del domingo generó un operativo policial que culminó con la aprehensión de dos sospechosos en el sector oeste de la ciudad. El episodio se registró anoche a las 21:10, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron a un llamado relacionado con un posible hecho delictivo en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento tuvo lugar en calle Gob. Dr. Julio Herrera, entre avenida Juan Domingo Perón y pasaje General Lavalle, donde los uniformados se entrevistaron con un adolescente de 16 años que manifestó haber sido víctima de un intento de robo momentos antes.

Según relató el joven a los efectivos policiales, dos sujetos habrían intentado sustraerle su mochila, utilizando la modalidad delictiva conocida como arrebato. Sin embargo, el intento no se concretó, ya que los individuos no lograron consumar el delito.

Tras el fallido intento de robo, los sospechosos se dieron a la fuga, alejándose rápidamente del lugar.

Despliegue policial y recorridos de prevención

Una vez conocida la situación, el personal policial activó un operativo de búsqueda en la zona. Como parte de las medidas inmediatas, los efectivos ampliaron los recorridos de prevención en los alrededores del lugar donde se había producido el hecho.

Este tipo de despliegue consiste en reforzar la presencia policial y patrullar sectores cercanos, con el objetivo de localizar a los presuntos autores mientras aún se encuentran en las inmediaciones.

El procedimiento dio resultados en pocos minutos. A escasa distancia del lugar del hecho, los uniformados lograron interceptar y aprehender a dos hombres señalados como los presuntos responsables del intento de arrebato.

Los sospechosos fueron identificados y trasladados

Tras su detención, los individuos fueron identificados por las autoridades policiales. Se trata de:

Un joven de apellido Gareca, de 29 años

Un hombre de apellido Ceballos, de 30 años

Ambos fueron aprehendidos en el lugar y posteriormente trasladados a la dependencia policial correspondiente.

Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos fueron alojados en la Comisaría Cuarta, quedando a disposición de las autoridades judiciales.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste

Luego del procedimiento policial, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que quedó a cargo de la investigación del caso.

Desde ese ámbito judicial se impartieron las medidas a seguir, en relación con la situación procesal de los dos hombres aprehendidos.

Mientras tanto, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la fiscalía correspondiente, que deberá determinar los pasos judiciales posteriores en el marco del intento de robo denunciado por el adolescente.

Datos clave del procedimiento

Entre los principales elementos del hecho se destacan los siguientes puntos:

Hora del hecho: 21:10

Lugar: calle Gob. Dr. Julio Herrera, entre avenida Juan Domingo Perón y pasaje General Lavalle

Víctima: adolescente de 16 años

Modalidad delictiva: intento de arrebato de mochila

Resultado del intento: no lograron consumar el robo

Sospechosos aprehendidos:

Gareca (29)

Ceballos (30)

Intervención judicial: Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste