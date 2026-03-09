Gobernadores de la Mesa del Litio se reunieron con autoridades de Rio Tinto en Nueva York

En el marco de Argentina Week, los gobernadores de Salta, Catamarca y Jujuy, integrantes de la Mesa del Litio del NOA, mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la compañía minera Rio Tinto para revisar el estado de los proyectos en marcha y analizar las oportunidades de inversión en la región.

El encuentro contó con la participación de Barbara Fochtman, Managing Director de Rio Tinto Lithium, e Ignacio Costa, General Manager Argentina, quienes dialogaron con las autoridades provinciales sobre los avances del sector y los próximos hitos productivos. Durante la reunión se puso especial énfasis en profundizar la articulación entre el sector público y el privado, con el objetivo de consolidar una cadena de valor del litio competitiva y sostenible, alineada con las demandas de la transición energética global.

Dentro de este esquema regional, Catamarca emerge como un actor central. La provincia no solo forma parte de la Mesa del Litio, sino que además cuenta con una trayectoria consolidada en la producción de litio, con proyectos históricos y nuevas iniciativas que marcan el futuro del sector en la Argentina.

La Argentina, pieza clave en la estrategia global de Rio Tinto

Durante la conversación, la empresa reiteró que la Argentina ocupa un lugar central dentro de su estrategia global para el litio, un mineral considerado clave para el desarrollo de tecnologías vinculadas a la electrificación y al almacenamiento de energía.

En ese sentido, la compañía confirmó planes de expansión significativa en los próximos años, consolidando su presencia en el denominado triángulo del litio del noroeste argentino.

Las autoridades provinciales y los representantes de Rio Tinto coincidieron en la importancia de implementar mecanismos ágiles de seguimiento por jurisdicción, que permitan acelerar el desarrollo de los proyectos y asegurar su correcta ejecución.

Entre los ejes principales que se destacaron durante el encuentro se encuentran:

Promoción de empleo calificado en las provincias productoras

Fortalecimiento de la articulación público-privada

Aplicación de los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza

Desarrollo de una cadena de valor del litio sostenible y competitiva

Este enfoque busca garantizar que el crecimiento de la industria esté acompañado por desarrollo regional, generación de trabajo y estándares internacionales de sostenibilidad.

Un hito para la minería: el primer envío comercial desde Rincón

En el marco de esta agenda de inversiones y crecimiento, Rio Tinto anunció un hito importante para la industria minera argentina: la realización del primer envío comercial de carbonato de litio producido por el proyecto Rincón, ubicado en la provincia de Salta.

Este paso marca el inicio formal de las exportaciones desde ese sitio operativo, lo que representa un avance significativo dentro del portafolio de proyectos de la compañía en Sudamérica.

El anuncio también tiene un impacto estratégico para el país. Con este avance, Rio Tinto se convierte en la única productora de carbonato de litio de la Argentina con exportación activa en las tres provincias del NOA:

Catamarca

Jujuy

Salta

Esta presencia simultánea consolida un liderazgo distintivo dentro del sector, al tiempo que refuerza el posicionamiento de la Argentina como un actor relevante en el mercado global del litio.

Catamarca y su trayectoria en el desarrollo del litio

El protagonismo de Catamarca en este proceso no es reciente. La compañía cuenta con casi tres décadas de operaciones en la provincia, donde desarrolla el histórico proyecto Fénix, una de las iniciativas pioneras en la producción de litio en el país.

Esta experiencia acumulada posiciona a Catamarca como uno de los pilares del desarrollo del litio argentino, con infraestructura, conocimiento técnico y recursos humanos especializados.

Además, la provincia proyecta un nuevo salto productivo con el proyecto Sal de Vida, que se encuentra actualmente en desarrollo y prevé iniciar su primera producción durante el segundo semestre de 2026.

Entre sus características principales se destacan:

Producción proyectada: 15 ktpa LCE (carbonato de litio equivalente por año)

Ubicación: Catamarca

Inicio estimado de producción: segundo semestre de 2026

Este proyecto representa una nueva etapa para la minería catamarqueña, con potencial para ampliar la capacidad productiva de la provincia y consolidar su rol dentro del mapa energético mundial.

Una plataforma regional con proyección internacional

El crecimiento del portafolio de Rio Tinto en el norte argentino se apoya en tres grandes proyectos distribuidos en la región:

Catamarca

Proyecto Fénix, con operaciones desde hace casi treinta años.

Proyecto Sal de Vida, con producción prevista para 2026 (15 ktpa LCE).

Jujuy

Operaciones en Olaroz, activas desde 2014.

Salta

Proyecto Rincón, con proyección de 60 ktpa de carbonato de litio grado batería, con inicio previsto en 2028.

Este conjunto de proyectos constituye una plataforma minera integrada en el NOA, capaz de posicionar a la Argentina como uno de los polos más importantes del litio en el mundo.