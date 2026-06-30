Catamarca: dos detenidos por cometer un robo en una farmacia

Numerarios de la Comisaría Primera llevaron adelante un procedimiento policial que culminó con la aprehensión de dos personas sospechadas de haber cometido un ilícito en una farmacia ubicada en la zona céntrica de la ciudad.

El operativo se desarrolló sobre la peatonal Rivadavia, en el tramo comprendido entre las calles Mate de Luna y Mota Botello, donde los efectivos interceptaron a dos hombres identificados por los apellidos Varela, de 19 años, y Barros, de 39 años. La intervención policial se produjo poco después de que, según la información oficial, ambos fueran señalados como los presuntos responsables de un hecho delictivo ocurrido en un comercio del sector.

El presunto ilícito en una farmacia

De acuerdo con la información difundida, las dos personas aprehendidas habrían cometido momentos antes un ilícito en una farmacia de la zona.

Según el parte oficial, durante ese hecho fueron sustraídos distintos elementos pertenecientes al comercio. Entre los objetos recuperados se encuentran medicamentos y un blíster con cuatro unidades de máquinas de afeitar.

Los elementos mencionados fueron recuperados durante el procedimiento y quedaron en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones realizadas por el personal policial. La recuperación de los objetos permitió incorporarlos al expediente correspondiente, mientras continuaban las diligencias relacionadas con el hecho investigado.

Intervención de la Comisaría Primera

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera, quienes actuaron en la peatonal Rivadavia luego de tomar intervención por el presunto ilícito.

La actuación policial permitió localizar y aprehender a los dos sospechosos en inmediaciones del lugar donde se desarrolló el operativo.

Una vez concretada la aprehensión, los uniformados procedieron a realizar las actuaciones previstas para este tipo de hechos, resguardando además los elementos que habrían sido sustraídos de la farmacia.

Tras la intervención policial, Varela (19) y Barros (39) fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. La información oficial señala que ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo judicial que tomó intervención en la causa.

Desde esa Fiscalía se impartieron las medidas a cumplimentar, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del hecho ocurrido en la farmacia. El procedimiento concluyó con la remisión de los antecedentes a la autoridad judicial competente, que continuará con el trámite correspondiente.

Concluido el procedimiento en la peatonal Rivadavia, los dos hombres aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se dispusieron las medidas procesales correspondientes.