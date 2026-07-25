Catamarca: dos personas resultaron heridas tras un choque entre motocicletas

Dos personas resultaron heridas este viernes por la noche tras un violento choque entre dos motocicletas en la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Santa María.

Por causas que son materia de investigación, los dos rodados colisionaron mientras circulaban por esa arteria de la ciudad.

Como consecuencia del impacto, una pareja que viajaba en una de las motocicletas sufrió lesiones de distinta consideración y debió ser asistida por personal sanitario, que posteriormente la trasladó al hospital local para recibir atención médica.

En tanto, el conductor de la otra motocicleta resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de salud, quienes brindaron asistencia a los involucrados y realizaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.