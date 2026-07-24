Muerte de una nena en Villa Gesell: investigan a la madre por el deceso de otras dos hijas

Una investigación judicial por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell volvió a colocar bajo la lupa a su madre, una mujer de 44 años que ya había sido investigada y juzgada años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas. La menor ingresó sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia y, pese a que los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de cuarenta minutos, no lograron reanimarla.

El caso comenzó cuando la madre declaró inicialmente ante las autoridades sanitarias que la pequeña había sufrido una broncoaspiración mientras tomaba la mamadera en la casa familiar. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia modificaron el rumbo de la investigación y contradijeron esa primera versión.

El informe elaborado por especialistas de la Morgue Judicial de Pinamar determinó que la niña murió como consecuencia de una asfixia obstructiva, que provocó una severa falta de oxígeno en sangre, denominada hipoxemia, y posteriormente un paro cardíaco.

La autopsia modificó el rumbo de la investigación

Ante la gravedad del cuadro, el personal médico activó los protocolos correspondientes y dio aviso a la Policía. El fiscal Juan Pablo Calderón quedó a cargo del expediente, que inicialmente fue caratulado como averiguación de causales de muerte.

El resultado de la autopsia se convirtió en un elemento central para la pesquisa. El informe preliminar estableció que la muerte fue provocada por una asfixia obstructiva, con una secuencia que derivó en una severa falta de oxígeno en sangre y luego en un paro cardíaco.

Los especialistas también determinaron que se trató de una muerte de carácter no traumático, ya que no encontraron lesiones compatibles con violencia física. De todos modos, todavía se esperan los resultados toxicológicos, que forman parte de las pericias destinadas a establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

La investigación se orientó hacia un posible homicidio luego de que el resultado forense contradijera la explicación inicial de la madre. La mujer había asegurado que la niña se había ahogado mientras comía, pero la hipótesis comenzó a ser revisada a partir de las conclusiones preliminares de la autopsia.

Operativo en la vivienda y pericias a otro de los hijos

La investigación sumó un nuevo capítulo cuando, por orden de la Justicia, la Policía realizó un operativo en la casa donde residía la mujer investigada.

El procedimiento se realizó durante el mediodía y estuvo destinado a reunir nuevos elementos para esclarecer las circunstancias de la muerte. La madre fue separada de otro de sus hijos, a quien se le practicaron pericias destinadas a evaluar su estado físico y psicológico.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas y busca reconstruir los últimos movimientos de la mujer, además de determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que la niña muriera. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si la mujer fue localizada durante el operativo o si continúa siendo buscada. Mientras tanto, los investigadores aguardan el resultado de otras pericias y continúan tomando testimonios para definir la situación procesal de la acusada.

El antecedente judicial y lo que no se hizo

La investigación adquirió una dimensión particular al trascender que la mujer ya había afrontado procesos penales por la muerte de otras dos hijas que tuvo con una anterior pareja.

En 2018, un tribunal de Mar del Plata absolvió a la sospechosa y a quien era su pareja por la muerte de una beba de once meses ocurrida en 2016. La niña se llamaba Yazmín y su fallecimiento había generado una fuerte conmoción en la ciudad costera.

En aquel momento, la mujer y su pareja abandonaron la vivienda en la que residían y permanecieron varios días ocultos mientras eran intensamente buscados. Una semana después, ambos se entregaron. Por esa causa permanecieron detenidos durante casi dos años y sostuvieron en todo momento su inocencia. El expediente tuvo una fuerte repercusión pública y derivó finalmente en un juicio en el que ambos fueron absueltos.

El antecedente volvió a cobrar relevancia luego de la muerte de la niña de dos años en Villa Gesell, debido a que la madre nuevamente quedó vinculada a una investigación por el fallecimiento de una hija.

La muerte de otra bebé

Durante aquel juicio de 2018, la Justicia también analizó la muerte de otra hija de la mujer: una beba de seis meses que había fallecido en 2013. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos correspondientes a los casos y descartaron la existencia de lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual.

En ambos fallecimientos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias. La investigación de aquellos episodios terminó con la absolución de la madre y de su entonces pareja.

Ahora, el nuevo expediente vuelve a poner en escena esos antecedentes judiciales, aunque la investigación actual se encuentra en pleno desarrollo y todavía debe avanzar con nuevas pericias, testimonios y estudios complementarios.