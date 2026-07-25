Un camión volcó, derribó postes y dejó sin energía a localidades del interior de Catamarca

Durante la noche, alrededor de las 23:00 horas, la localidad de Quebrachito, ubicada en el departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca, fue escenario de un hecho que generó consecuencias tanto en la circulación vial como en el suministro energético de la zona.

Un camión de gran porte perdió el control y volcó sobre la calzada de la Ruta Nacional 64, quedando involucrado en un incidente que requirió la intervención inmediata de equipos de asistencia y seguridad.

El recorrido del vehículo derivó en un impacto contra una infraestructura clave para el abastecimiento eléctrico regional: el tendido de alta tensión que suministra energía a Bañado de Ovanta y a diversas localidades cercanas.

Impacto sobre la infraestructura eléctrica

Como consecuencia del choque, se produjo la caída de postes del tendido de alta tensión, afectando directamente la continuidad del servicio eléctrico en las poblaciones abastecidas por esta red.

El episodio generó la interrupción del suministro de energía para Bañado de Ovanta y localidades cercanas, dejando a estas comunidades sin servicio eléctrico luego del impacto registrado sobre la infraestructura.

Entre los principales efectos registrados se destacan:

El vuelco de un camión de gran porte sobre la Ruta Nacional 64.

El impacto del vehículo contra el tendido de alta tensión.

La caída de postes vinculados al sistema eléctrico.

La interrupción del suministro de energía en Bañado de Ovanta y otras localidades próximas.

La situación puso en evidencia la conexión entre el incidente vial ocurrido en Quebrachito y las consecuencias posteriores sobre un servicio esencial para las poblaciones alcanzadas por la red eléctrica afectada.

Operativo de asistencia y emergencia en el lugar

Tras el hecho, en la zona trabajan distintos equipos destinados a brindar asistencia y organizar las acciones necesarias frente a la emergencia.

En el lugar se encuentran una ambulancia, personal médico y efectivos policiales, quienes participan de las tareas desplegadas luego del vuelco.

La presencia de estos equipos permite desarrollar las labores de atención y coordinación correspondientes, mientras se aborda la situación generada por el accidente y sus consecuencias sobre la infraestructura eléctrica.

Los efectivos policiales intervienen en el operativo, mientras que el personal médico y la ambulancia forman parte de la respuesta desplegada para brindar asistencia en el sitio donde ocurrió el incidente.

Una emergencia con impacto vial y energético

El vuelco registrado en Quebrachito tuvo una doble dimensión: por un lado, el hecho ocurrido sobre la Ruta Nacional 64, donde un camión de gran porte perdió el control y terminó volcando; por otro, las consecuencias provocadas sobre el sistema de energía que abastece a distintas localidades.

El impacto contra el tendido de alta tensión transformó un incidente vial en una situación que afectó a varias comunidades, debido a la caída de postes y la consecuente falta de suministro eléctrico.

Mientras continúan las tareas de emergencia en el lugar, los equipos intervinientes mantienen la coordinación de las acciones para atender la situación generada tras el vuelco.