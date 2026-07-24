Fatal choque entre una moto y un auto en Catamarca: un hombre murió en el acto

A las 23:55 de la noche de ayer, numerarios de la Seccional de Santa Rosa, en colaboración con efectivos de la Comisaría de San Isidro, cuya jurisdicción corresponde al lugar del hecho, se constituyeron en la intersección de la avenida Coronel Felipe Varela y calle Guillermo Correa, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, donde se había registrado un siniestro vial fatal.

La intervención policial se produjo tras tomar conocimiento del grave episodio ocurrido en ese sector de la localidad. Una vez en el lugar, los efectivos constataron las consecuencias del impacto y dieron inicio al procedimiento correspondiente, convocando a las distintas áreas especializadas para llevar adelante las actuaciones previstas en este tipo de hechos.

Los vehículos involucrados y las personas que protagonizaron el hecho

De acuerdo con la información oficial, Ángel Gabriel Vásquez, de 31 años, circulaba al mando de una motocicleta Motomel Skua de 150 cc., de color rojo, cuando, por razones que se tratan de establecer, colisionó con un automóvil Fiat Palio Weekend de color rojo.

El vehículo de mayor porte era conducido por María Ernestina Lencina, de 68 años, quien se encontraba al volante al momento del siniestro.

Hasta el momento, las circunstancias que derivaron en la colisión permanecen bajo investigación, por lo que será el avance de las actuaciones judiciales y las pericias realizadas el que permita determinar cómo se produjo el impacto.

La víctima falleció en el lugar

Como consecuencia de la violencia del siniestro, Ángel Gabriel Vásquez sufrió graves lesiones que provocaron su fallecimiento en el acto, según se informó oficialmente.

La muerte del motociclista convirtió el episodio en un siniestro vial fatal, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales y de los equipos especializados encargados de la investigación.

El deceso fue constatado en el lugar, donde posteriormente se desarrollaron las tareas técnicas y judiciales destinadas a documentar cada uno de los elementos vinculados con el hecho.

Intervención de Criminalística y de la Justicia

Tras el siniestro, en el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para relevar evidencias que permitan reconstruir la mecánica del impacto.

Asimismo, participaron sumariantes de la Unidad Judicial N.º 10, responsables de labrar las actuaciones de rigor conforme al procedimiento establecido para este tipo de casos.

Las tareas fueron desarrolladas bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo que tiene a su cargo la investigación y que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.